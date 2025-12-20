Zee Rajasthan
नए साल पर खाटू श्याम जी में लगेगा 5 दिवसीय मेला, लाखों भक्त कर सकते हैं दर्शन

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है, जहां नए साल पर हर साल मेला लगता है, जो दिवसीय होता है लेकिन इस बार नए साल में 5 दिवसीय मेला लगेगा. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Dec 20, 2025, 05:03 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 05:03 PM IST

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर हैं, जो आज के समय में एक तीर्थस्थल बन चुका है. ऐसे में नए साल यानी 2026 के अवसर पर बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है.

बता दें कि इस बार दिसंबर महीने में पुत्रदा एकादशी सोमवार को है, जिससे पहले शनिवार और रविवार को भी श्याम भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है. फिर उसके बाद और मंगलवार को नए साल का पहला दिन है.

इसके चलते यह नए साल का मेला जो दो दिवसीय रहता था, इस बार पांच दिवसीय होगा. ऐसे में बाबा की खाटू नगरी में भारी भीड़ देखने को मिल सकती है. इस दौरान प्रशासन का काम और ज्यादा बढ़ सकता है.

खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू हुई. बाबा का असली नाम बर्बरीक है, जिनको भगवान श्रीकृष्ण ने कलियुग में 'श्याम' नाम से पूजे जाने का वरदान मिला था, जिनका मंदिर सीकर जिले के खाटू कस्बे में बनाया गया.

श्याम बाबा को हारे का सहारा, तीन बाण धारी, मोरवी नंदन, खाटू नरेश,शीश का दानी, लखदातार, नीले घोड़े का सवार, कलयुग के अवतारी, श्याम धणी आदि. कहते हैं कि बाबा श्याम से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं. बर्बरीक को भगवान शिव से तीन अमोघ बाण दिए थे, जिनसे वे एक ही पल में युद्ध समाप्त कर सकते थे. बर्बरीक भीम के पोते और पिता घटोत्कच और माता अहिलावती और दादी हिडिंबा थी.

बाबा श्याम का मंदिर करीबन 19 घंटे के लिए बंद रहेगा. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी दी कि 22 दिसंबर की रात 9:30 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे. अगले दिन तिलक व श्रृंगार की विशेष पूजा संपन्न होगी. पूजा बाबा श्याम की परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, विशेष पूजा के बाद 23 दिसंबर शाम पांच बजे मंदिर दोबारा खोला जाएगा. मंदिर कमेटी ने श्याम भक्तों से अपील की है कि मंदिर खुलने के बाद ही दर्शनार्थी खाटू पहुंचे. इससे अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्थाओं से बचा जा सकेगा.

