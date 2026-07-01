/खाटूधाम में श्रद्धालुओं से अभद्रता पड़ी भारी, होटल दलाली करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूधाम में बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है. ये युवक तोरणद्वार के आसपास श्रद्धालुओं से अभद्र व्यवहार कर जबरन होटल और गेस्ट हाउस में कमरे दिलाने का दबाव बना रहे थे.

पुलिस के अनुसार, लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ युवक वाहनों को रोककर श्रद्धालुओं को अपनी पसंद के होटल और गेस्ट हाउस में ठहराने के लिए मजबूर कर रहे हैं. मना करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होने के साथ-साथ सार्वजनिक शांति भी प्रभावित हो रही थी. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियान चलाकर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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कई राज्यों के युवक हैं शामिल

इनके खिलाफ बी.एन.एस.एस. की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई. गिरफ्तार आरोपियों में सीकर, झुंझुनूं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के युवक शामिल हैं. इनमें दीपक शर्मा नीमकाथाना, रोहित आगरा, अमन दीक्षित फरीदाबाद, विकास सिंह अजीतगढ़, विनोद सिंह नरूका की ढाणी, सोनू वर्मा उदयपुरवाटी, यशव खेतान दांतारामगढ़ और हरिओम गुना, मध्य प्रदेश शामिल हैं.

अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएं

पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएं. होटल या धर्मशाला की बुकिंग केवल अधिकृत काउंटर और संबंधित संस्थान के माध्यम से ही करें. बिना पुष्टि किए किसी को भी अग्रिम राशि न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या परेशानी की स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता केंद्र या कंट्रोल रूम को सूचना दें.

पुलिस ने कहा- होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं से अभद्रता होटल दलाली या शांति व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

बता दें कि इससे पहले भी खाटू धाम में श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता और मारपीट की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें स्थानीय दुकानदारों और गेस्ट हाउस संचालकों की दबंगई देखने को मिली थी. वहीं, अब इस तरह के मामलों को लेकर

स्थानीय प्रशासन और पुलिस काफी सतर्क हो गई है . मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने और श्रद्धालुओं के साथ शालीन व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा समय-समय पर अभियान और जांच की जाती है.