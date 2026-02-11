खाटू श्याम जी में एसीजेएम कोर्ट की घोषणा से वकीलों में खुशी, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में प्रदेश की भजनलाल सरकार के तीसरे बजट में खाटू श्याम जी को बड़ी सौगात मिली है. बुधवार को उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए यहां वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम कार्यालय खोलने की घोषणा की.

इस घोषणा के बाद क्षेत्र के अधिवक्ताओं और स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई. एडवोकेट बहादुर सिंह शेषमा ने बताया कि पिछले दो वर्षों से एसीजेएम कोर्ट की मांग की जा रही थी. सरकार की इस घोषणा से खाटू श्याम जी सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि अब तक मामलों की सुनवाई के लिए 35 किलोमीटर दूर दातारामगढ़ जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी.

खाटूश्यामजी में ही एसीजेएम कोर्ट

एडवोकेट प्रहलाद राय शर्मा ने कहा कि छोटे-छोटे मामलों में भी स्थानीय निवासियों को दातारामगढ़ जाना पड़ता था, जिससे आमजन को काफी परेशानी होती थी. अब खाटूश्यामजी में ही एसीजेएम कोर्ट स्थापित होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

उन्होंने बताया कि खाटूश्यामजी में पहले से डीवाईएसपी कार्यालय और दो पुलिस थाने संचालित हैं. ऐसे में यहां दर्ज होने वाले प्रकरणों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी.

इस अवसर पर एंड. सुभाष महला,एंड. हरलाल सिंहमार, एड.महावीर स्वामी, सोनू सैन, रामावतार निठारवाल, विजेंद्र भिंडा, प्रदीप थोरी,मोहन मालविया, गिरिराज मां टोलियां,राजू भींडा सहित अनेक नगरवासियों ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की.

हेरिटेज-हवेलियों का संरक्षण

वही, सीकर में एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाश में की भी कोशिश की गई है. इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही हेरिटेज-हवेलियों के संरक्षण कभी प्रयास शुरू किया गया है. हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार की बजट घोषणाओं को तो थी, बजट घोषणा बताते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार से जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई.

वहीं, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती व भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ ने राजस्थान सरकार के बजट को समावेशी बजट बताते हुए कहा कि इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों का विकास होगा तो वही बजट से युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों सहित हर वर्ग को फायदा मिलेगा.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने राजस्थान बजट को आंकड़ों का बजट बताते हुए कहा कि सीकर संभाग, नीमकाथाना जिला व सीकर नगर निगम की जो उम्मीदें थी वह धरी रह गई. इसके साथ ही शहर के नजदीकी नानी बीड़ के गंदे पानी के स्थाई समाधान को लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

