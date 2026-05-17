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क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

Khatu Shyam Ji:  राजस्थान की खाटू नगरी में बाबा श्याम का मंदिर है. मान्यता है कि श्याम जी मंदिर में अर्जी लगाने से मनोकामना पूरी होती है. ऐसे में हम आपको अर्जी लगाने का सही तरीका बताने जा रहे हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 17, 2026, 02:15 PM|Updated: May 17, 2026, 02:15 PM
क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!
Image Credit: AI IMAGE

Khatu Shyam Ji: राजस्थान की खाटू नगरी में बाबा श्याम का मंदिर है, जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं.
खाटू श्याम जी को 'हारे का सहारा' और 'कलियुग का अवतारी' भी कहते हैं. मान्यता है कि जो भक्त हारकर या निराश होकर बाबा श्याम के दरबार आता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं.

कहते हैं कि ऐसे तो बाबा के दरबार में शीश झुकाने से ही कष्ट दूर हो सकते हैं लेकिन अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा के चरणों में 'अर्जी' लगाने के लिए कहा जाता है. कई बार भक्त अनजाने में गलत तरीके से अर्जी लगाते हैं ऐसे में आज हम आपको खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं.

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अर्जी लगाने की सही तरीका
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, श्याम बाबा के चरणों में लिखित अर्जी लगाने का तरीका बहुत प्रभावशाली माना जाता है. इसके लिए सबसे पहले सफेद कागज और लाल पेन ले लें. इस कागज पर नए लाल रंग के पेन से सबसे ऊपर 'जय श्री श्याम' लिखें.
इसके बाद नीचे अपनी उस इच्छा और समस्या को लिखें, जिसे आप बाबा के सामने रखना चाहते हैं. फिर अर्जी लिखने के बाद उस कागज को मोड़ लें. फिर एक सूखा जटा वाला नारियल लेकर उस कागज को नारियल पर रखकर कलावे से की बांध दें. इस नारियल और अर्जी को लेकर खाटू धाम जाएं और बाबा श्याम के दरबार में या वहां बने अर्जी स्थल पर चढ़ाएं.

अर्जी लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान
श्याम बाबा के सामने अपनी अर्जी रखते समय ध्यान रखें कि उस कागज पर एक बार में सिर्फ एक ही मनोकामना या समस्या लिखी होनी चाहिए. एक साथ कई इच्छाएं लिखने से बचें. आपकी अर्जी में लिखी गई बात पूरी तरह से सकारात्मक होनी चाहिए, उसमें किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान की कामना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अर्जी लगाने के बाद मन में पूर्ण विश्वास रखें कि हारे का सहारा अब आपकी नैया पार जरूर लगाएंगे.

अगर आप सीकर के खाटू धाम नहीं जा पा रहे हैं, तो आप किसी अन्य रिश्तेदार, मित्र या श्रद्धालु के हाथों भी अपनी लगाई हुई अर्जीबाबा के दरबार में चढ़वा सकते हैं. कहते हैं कि बाबा भाव के भूखे हैं, वे सच्चे मन से भेजी गई हर अर्जी को स्वीकार करते हैं.

कौन हैं बाबा खाटू श्याम?
कहते हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल के महान योद्धा और भीम के पौत्र 'बर्बरीक' हैं. उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे. उनकी इसी भावना और महान बलिदान से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलियुग में बर्बरीक 'श्याम' से पूजे जाएंगे.

(डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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