बाबा श्याम के दर्शन के साथ हुई नए साल 2026 की शुरुआत, खाटूधाम में उमड़ा आस्था का जन सैलाब

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में नववर्ष 2026 के आगमन की प्रथम भोर आस्था, भक्ति और उल्लास से सराबोर रही. जीवन में सुख-समृद्धि, धन-धान्य और नई उमंग की कामना लेकर देश के कोने-कोने से लाखों श्याम भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू श्याम जी धाम पहुंच रहे हैं.

अपने आराध्य के दर्शन के साथ नए वर्ष का आगाज करने की श्रद्धालुओं की अभिलाषा ने खाटू नगरी को श्याममय कर दिया है. गुरुवार को अलसुबह से ही बाबा श्याम के दरबार में श्याम दीवानों का तांता लगा रहा.

भक्त दर्शन कर परिवार की खुशहाली, सुख-शांति और नववर्ष में अपार खुशियों की कामना करते नजर आए. कई श्रद्धालु बाबा श्याम द्वारा मिले आशीर्वाद और कृपा के लिए धन्यवाद अर्पित करने भी खाटूधाम पहुंचे.

देशभर से आ रहे श्याम भक्तों को सुगमता से दर्शन हो सकें. इसके लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गईं. मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत रोशनी और रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया. वहीं, बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा.

नववर्ष के स्वागत में बुधवार रात्रि 12 बजे से ही खाटू श्याम जी के तोरणद्वार पर भक्तों ने रंगीन आतिशबाजी कर नए साल का उल्लासपूर्वक अभिनंदन किया. जयकारों और भक्ति भाव के बीच खाटू धाम में नववर्ष 2026 की शुरुआत श्रद्धा विश्वास और आस्था के अद्भुत संगम के रूप में देखने को मिली.

बीती रात श्याम भक्त बाबा के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की और श्याम भजनों की मधुर धुनों पर जमकर डांस किया. खाटूधाम में हारे का सहारा और श्याम बाबा के जयकारे गूंजते रहे. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आतिशबाजी की तैयारियों के साथ खाटूधाम पहुंचे थे.

बीती रात लगभग 11 बजे से आतिशबाजी शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही. पूरी श्याम नगरी आतिशबाजी के धमाकों से गूंजती रही. वहीं, आसमान में मानों सितारे जगमगा रहे हो. साथ ही पूरे कस्बें में धुआं का गुब्बार प्रातः तक छाया रहा. रात ठीक 12 बजे जैसे ही घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हुईं श्रद्धालुओं ने हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए बाबा श्याम को नववर्ष की बधाई दी और भक्तों ने एक दूसरे को भी बधाई दी.

इस दौरान पूरा खाटूधाम नए साल के उत्सव में रंग गया. न्यू ईयर को लेकर श्याम भक्तों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. डिप्टी राव आनंद कुमार एवं थानाधिकारी पवन चौबे पुलिस जाप्ते के साथ पूरी रात सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहे और पल-पल की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए रखी. नए साल की पूर्व संध्या पर खाटूधाम आस्था, उल्लास और श्याम की भक्ति में डूबा रहा.

