ये रास्ते हुए बंद! बाबा श्याम जी के जन्मदिन पर खाटू जानें वाले भक्त दें ध्यान

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के जन्मदिन को लेकर जोर-शोर से तैयारियां जारी हैं. ऐसे में कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं.
Trending Photos
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव मेले को लेकर प्रशासन ने वार्षिक फाल्गुन मेले की तर्ज पर पूरी तैयारी कर ली है.
आगामी 1 नवम्बर कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाए जाने वाले इस दो दिवसीय मेले में देशभर से करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के बाबा की चौखट पर पहुंचने की संभावना है.
भीड़ को मध्यनजर रखते श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं. मेले के दौरान हर दर्शन मार्ग पर 2600 सुरक्षा कर्मी चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे. इनमें 1100 पुलिसकर्मी, 500 होमगार्ड, 1000 निजी सुरक्षा गार्ड, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे.
भीड़ और यातायात व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए 2 ड्रोन कैमरे भी लगाए जाएंगे जो पूरे मेले क्षेत्र की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेंगे. थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि पुलिस प्रशासन पूर्ण सतर्कता के साथ तैयार है.
भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और मेले का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.
बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर खाटू धाम भक्तिमय माहौल में डूबा रहेगा और लाखों श्रद्धालु जय श्री श्याम, लखदातार की जय के जयकारों के साथ बाबा की चौखट पर पहुंच दर्शन करेंगे.
मेले की व्यवस्थाओं को सही बनाने के लिए 31 अक्टूबर से एक नवंबर तक रींगस खाटू मार्ग को नो-व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है. इसके अलावा भीड़ बढ़ने पर 31 अक्टूबर को मुख्य बाजार लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के पास टीनशेड लगाकर बंद कर वार्षिक मेले जैसी व्यवस्था की जा सकती हैं. इसके साथ ही तोरण द्वार के चारों तरफ 50 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की जाएगी. इससे आतिशबाजी पर नियंत्रण किया जा सके.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!