Khatu Shyam Ji Birthday: खाटूश्यामजी मेला में 230 CCTV, 2600 पुलिसकर्मी और 12 लाख भक्त, भव्य तैयारियां पूरी!

Khatu Shyam Ji Birthday: जिले के खाटूश्यामजी में विश्वप्रसिद्ध बाबा श्याम के देवउठनी एकादशी पर जन्मोत्सव पाटोत्सव को लेकर खाटूश्यामजी नगरी में आज आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ा हुआ है. जिधर देखो, बाबा श्याम के दीवाने हाथों में निशान लिए लबों पर जयकारे लगाते हुए खाटू श्याम बाबा के दीदार और दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. देर रात को बारह बजे जमकर आतिशबाजी की गई. रात में दिवाली का सा जश्न था. श्याम भक्तों का शैलाब उमड़ा हुआ है.
 

Published: Nov 01, 2025, 08:36 AM IST | Updated: Nov 01, 2025, 08:36 AM IST

Khatu Shyam Ji Birthday: श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा बाबा श्याम के मंदिर की भव्य और आकर्षक सजावट की गई है. बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए करीब बीस कारीगरों ने रंग-बिरंगे फूलों से बाबा के दरबार को सजाया है. बाबा श्याम का श्रृंगार मनमोहक और अद्वितीय रूप में किया गया है, श्याम दरबार फूलों की सुगंध और रंगों से महक उठा है और श्याम भक्त बोलो श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय, तीन बाण धारी के जयकारे लगाते हुए श्याम बाबा के दरबार में मनौतियां मांग रहे है.

देश भर से आज और कल करीबन दस से बारह लाख श्याम भक्तों के आने की संभावना के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मेले में श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा 230 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जिससे पूरी खाटू नगरी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. साथ ही 1000 होमगार्ड और 1000 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए और इसके अलावा करीबन 2600 पुलिस कर्मी तैनात किए गए है. 13 सेक्टर में विभाजित कर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लखदातार मेला मैदान सहित छह मेडिकल कैम्प लगाए गए हैं.

सफाई व्यवस्था के लिए 250 सफाई कर्मचारी दो पारियों में दिन में 150 और रात में 100 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके अतिरिक्त मेला रूट और मंदिर परिसर में पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि भक्तों को सुगमतापूर्वक दर्शन हो सके, इसके लिए मंदिर कमेटी व्यवस्था कर रही है. मंदिर कमेटी ने अपील की है कि आने वाले भक्तजन आतिशबाजी नहीं करें और मंदिर में आने वाले भक्त इत्र व फूल नहीं फेंके और श्रद्धा के साथ दर्शन करें.

दातारामगढ़ उपखंड अधिकारी और मेला मजिस्ट्रेट मोनिका सामोर व एएसपी दीपक गर्ग मेले की पूरी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं. इस बार भी वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी है. अलग अलग रास्ते पर वाहन पार्किंग बनाई गई है. इसके अलावा मंडा तिराहे से खाटू सड़क मार्ग को एग्जिट मार्ग बनाया गया है रींगस से खाटू कस्बे के सड़क मार्ग को नॉन व्हीकल जॉन घोषित पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है.

खाटू कस्बे में प्रवेश के लिए शाहपुरा मार्ग से 52 बीघा पार्किंग में आने का रास्ता बनाया गया हैं. इसके अलावा सांवलपुरा आने वाले रस्ते से भी श्याम प्रेमी वाहनों से सवाललपुरा में बनाई पार्किंग तक पहुंच सकेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

