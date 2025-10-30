कब मनाया जाएगा खाटू श्याम जी का बर्थडे 1 या 2 नवंबर? नोट करें सही डेट

Khatu shyam Ji birthday 2025: हर साल देवउठनी एकादशी को बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है. ऐसे में इस साल जानिए खाटू श्याम जी का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाएगा. जानें सही तारीख.
Khatu shyam Ji birthday 2025: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी को बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है. कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं. इसके साथ ही इस दिन को बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है.
राजस्थान की सीकर जिले की खाटू नगरी में बाबा श्याम का भव्य मंदिर है. वैसे तो यहां हर रोज भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है लेकिन बाबा के जन्मदिन और फाल्गुन मेले में यहां की भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है.
बाबा श्याम के जन्मदिन पर उन्हों इत्र से स्नान करवाया जाता है. इसके बाद बाबा का गुलाब, चंपा और चमेली के साथ बहुत तरह के फूलों से श्रृंगार किया जाता है. वहीं बाबा के बर्थडे पर खाटू श्याम जी के भक्त उनको मावे का केक चढ़ाते हैं. साथ ही मंदिर और खाटू नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है.
इस साल देवउठनी एकादशी की डेट को लेकर भक्तों में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है. कुछ लोगों कह रहे हैं कि एकादशी 1 नवंबर को और कुछ कह रहे हैं कि 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी है. इस कंफ्यूजन से बाबा श्याम के भक्तों में जन्मदिन को लेकर भी असमंजस बनी हुई है.
हिंदू पंचांग के मुताबिक, एकादशी तिथि 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि मान्य होने की वजह से एकादशी 1 नवंबर को होगी. ऐसे में खाटू नगरी और पूरे देश में बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन 1 नवंबर 2025 को ही मनाया जाएगा.
कहानियों के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा श्याम का शीश मंदिर में स्थापित किया गया था इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है.
डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.