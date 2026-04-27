Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /मोहिनी एकादशी पर खाटूधाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, सतरंगी फूलों से हुआ बाबा का भव्य श्रृंगार

मोहिनी एकादशी पर खाटूधाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, सतरंगी फूलों से हुआ बाबा का भव्य श्रृंगार

Khatu Shyam Ji: सीकर के खाटू गांव में मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई. रात से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में लोग खड़े हुए नजर आए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 27, 2026, 06:12 PM|Updated: Apr 27, 2026, 06:12 PM
मोहिनी एकादशी पर खाटूधाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, सतरंगी फूलों से हुआ बाबा का भव्य श्रृंगार
Image Credit:

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिला खाटूश्यामजी में मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. दो दिवसीय मासिक मेले के तहत खाटूधाम पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आ रहा है.

रात से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं. मंदिर में बाबा का सतरंगी फूलों से आकर्षक और भव्य श्रृंगार किया गया, जिसने दर्शनार्थियों को भाव-विभोर कर दिया. श्रद्धालु अपने घर-परिवार और व्यापार में सुख-समृद्धि की कामनाएं करते हुए बाबा के दरबार में माथा टेक रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस प्रशासन मुस्तैद
बढ़ती गर्मी को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. दर्शनार्थियों के लिए ठंडे पानी, बड़े कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई है. वहीं, धूप से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर छाया की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है. डीवाईएसपी राव आनंद कुमार और थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है.

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़
पुलिस के साथ आरएसी, होमगार्ड्स, मंदिर कमेटी के सुरक्षा गार्ड्स और सेवादार लगातार सेवाएं दे रहे हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे मेला क्षेत्र में आवागमन सुचारु बना रहे. प्रशासन और मंदिर कमेटी के समन्वय से मेले का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जा रहा है.

मोहिनी एकादशी का महत्व
मोहिनी एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है. मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत करने से मनुष्य मोह-माया के बंधनों और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है. इस दिन विष्णु जी की पूजा और 'श्री विष्णुसहस्रनाम' का पाठ करना शुभ माना जाता है.

कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से केवल श्री हरि ही नहीं बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है. ऐसे में इस व्रत को करने वाले साधक के घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं आती है. लक्ष्मी और नारायण की कृपा से ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:'तरबूज का कटोरा' कहलाता है राजस्थान का ये जिला, जहां उगता है पूरे भारत का सबसे मीठा तरबूज!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के लिए एक्टिव होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ! प्रदेश को बारिश से ठंडक देने का प्लान बना रहा मौसम

राजस्थान में आज से बारिश का दौर जारी! चूरू, झुंझुनू,सीकर से लेकर इन शहरों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, एक साथ जुड़ जाएंगे तीन जिले!

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, समेत 17 जिलों में पलटेगा मौसम, धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

Tags:
khatu shyam ji
sikar news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रामगढ़ में खाद-बीज विक्रेताओं की सांकेतिक हड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

रामगढ़ में खाद-बीज विक्रेताओं की सांकेतिक हड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

Alwar news
2

रामगढ़ में 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत प्रदर्शन, खून से लिखी गई 5800 पन्नों की मांग

Alwar news
3

जमीनी विवाद बना खूनी खेल! विरोध करने पर महिला और सास पर को बेरहमी से पीटा

dungarpur news
4

बजरी माफियाओं का कानून को खुली चुनौती! ओवरलोड ट्रैक्टर पर युवक का खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

rajasthani viral video
5

EWS आरक्षण पर गरमाई सियासत! धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने केंद्र को घेरा, लगाए गंभीर आरोप

jodhpur news