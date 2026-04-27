/मोहिनी एकादशी पर खाटूधाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, सतरंगी फूलों से हुआ बाबा का भव्य श्रृंगार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिला खाटूश्यामजी में मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. दो दिवसीय मासिक मेले के तहत खाटूधाम पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आ रहा है.

रात से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं. मंदिर में बाबा का सतरंगी फूलों से आकर्षक और भव्य श्रृंगार किया गया, जिसने दर्शनार्थियों को भाव-विभोर कर दिया. श्रद्धालु अपने घर-परिवार और व्यापार में सुख-समृद्धि की कामनाएं करते हुए बाबा के दरबार में माथा टेक रहे हैं.

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पुलिस प्रशासन मुस्तैद

बढ़ती गर्मी को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. दर्शनार्थियों के लिए ठंडे पानी, बड़े कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई है. वहीं, धूप से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर छाया की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है. डीवाईएसपी राव आनंद कुमार और थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है.

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़

पुलिस के साथ आरएसी, होमगार्ड्स, मंदिर कमेटी के सुरक्षा गार्ड्स और सेवादार लगातार सेवाएं दे रहे हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे मेला क्षेत्र में आवागमन सुचारु बना रहे. प्रशासन और मंदिर कमेटी के समन्वय से मेले का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जा रहा है.

मोहिनी एकादशी का महत्व

मोहिनी एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है. मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत करने से मनुष्य मोह-माया के बंधनों और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है. इस दिन विष्णु जी की पूजा और 'श्री विष्णुसहस्रनाम' का पाठ करना शुभ माना जाता है.

कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से केवल श्री हरि ही नहीं बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है. ऐसे में इस व्रत को करने वाले साधक के घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं आती है. लक्ष्मी और नारायण की कृपा से ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है.