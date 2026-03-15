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Khatu Shyam Ji: रविवार को बाबा श्याम के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, लंबी कतारों में लगे भक्त

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में रविवार को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. देश भर से आए भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 15, 2026, 05:35 PM IST | Updated:Mar 15, 2026, 05:35 PM IST

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Khatu Shyam Ji: रविवार को बाबा श्याम के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, लंबी कतारों में लगे भक्त

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में विश्व विख्यात बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. अलसुबह से ही मेला ग्राउंड में हजारों श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और देश भर से आए भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे थे.

श्याम श्रद्धालु तोरणद्वार, अस्पताल चौराहा, अंबेडकर चौक और लामिया तिराहे से होते हुए लखदातार मेला ग्राउंड के 40 फीट मार्ग से गुजरकर 75 फीट मुख्य मेला ग्राउंड की 14 लाइनों के माध्यम से बाबा श्याम के मंडप तक पहुंच रहे हैं.

रंग-बिरंगे फूलों से सजे धजे बाबा श्याम
यहां विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों से सजे धजे श्याम बाबा के मनमोहक श्रृंगार के दर्शन कर भक्त अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं. देशभर के कोने-कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर पहुंच रहे हैं. मुख्य मेले की 14 लाइनों से व्यवस्थित रूप से भक्त श्याम चौखट तक पहुंच कर आकर्षक श्रृंगार के दर्शन कर भावविभोर हो रहे हैं.

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सुरक्षा व्यवस्था
भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा सुगम दर्शन व्यवस्था की गई है. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंदिर कमेटी के गार्डों के साथ पुलिस जाप्ता भी तैनात है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

क्या है खाटू श्याम जी की कहानी?
बता दें कि खाटू श्याम की कहानी महाभारत के वीर बर्बरीक के महान बलिदान से जुड़ी हुई है. पांडुपुत्र भीम के पौत्र बर्बरीक ने कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था. इस त्याग से खुश होकर कृष्ण ने उन्हें कलयुग में 'श्याम' के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया, जो आज राजस्थान के सीकर में 'हारे का सहारा' के रूप में फेमस है.

भगवान शिव ने बर्बरीक की तपस्या से खुश होकर तीन ऐसे अचूक बाण दिए थे, जो पूरे महाभारत के युद्ध को कुछ ही वक्त में समाप्त कर सकते थे. कहते हैं कि जब बर्बरीक महाभारत युद्ध देखने जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वह युद्ध में हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे.

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