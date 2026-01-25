Khatu Shyam Ji: बाबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, फाल्गुन मेले की एकादशी से पहले ही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में रविवार को अलसुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी धाम में बाबा श्याम के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. रविवार को अलसुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. मुख्य मेला ग्राउंड में 14 लाइनों में भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए कतारबद्ध नजर आए.
रींगस से लेकर खाटूधाम तक श्रद्धालुओं का रैला लगा रहा. लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाया. भक्तों के हाथों में मन्नत के केसरिया निशान और मुंख पर श्याम नाम के जयकारें. इस अवसर पर बाबा श्याम का विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया.
फाल्गुन मेले की एकादशी से पहले ही भक्तों की भारी भीड़
सजे-धजे बाबा के अलौकिक दर्शन कर श्रद्धालु सुख-समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दुआएं मांगते नजर आए. वार्षिक फाल्गुन मेले की एकादशी से पहले ही भक्तों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी के गार्ड और पुलिस थाने का जाप्ता सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैदी से तैनात है. मंदिर परिसर व मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
वरदान में मिला श्याम नाम
खाटू श्याम जी को'हारे का सहारा' और 'कलियुग का अवतार' कहा जाता है, जो खाटू गांव में विराजमान हैं. वे पांडुपुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं, जिन्हें भगवान श्रीकृष्ण ने कलयुग में अपने नाम 'श्याम' नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था. यहां फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की सृष्टि से बारस तक (लगभग फरवरी-मार्च में) बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश-विदेश से भक्त आते हैं.
13 सीढ़ियां
मान्यता है कि मंदिर की 13 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने से सीधे श्याम बाबा से नेत्र-संपर्क होता है, जिससे वे भक्त के दुख-दर्द जान लेते हैं और दूर करते हैं. खाटू श्याम जी को लखदातार, मोरछड़ी के धनी, और खाटू नरेश जैसे नामों से भी जाना जाता है.
फाल्गुन मेला
इस बार बाबा श्याम का फाल्गुन मेला 12 दिन का नहीं बल्कि 8 दिन का होगा, जो इस साल 21 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी को समाप्त होगा. मेले को लेकर प्रशासन और मंदिर कमेटी व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और मेले को लेकर बाबा श्याम के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है.
