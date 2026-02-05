Zee Rajasthan
सजने लगा बाबा श्याम का दरबार, 21 फरवरी से वार्षिक लक्खी मेला, सड़क से हटाये जा रहे कंकड़-पत्थर

Khatu Shyam Ji : श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशन में मेले की सम्पूर्ण तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करवाई जा रही हैं ताकि देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे शांतिपूर्ण ढंग से बाबा श्याम के दर्शन कर सकें.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Feb 05, 2026, 09:00 AM IST | Updated: Feb 05, 2026, 09:00 AM IST

Sikar News : सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में बाबा श्याम का आठ दिवसीय वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक श्रद्धा और भक्ति के माहौल में आयोजित होगा.मेले की तैयारियां को लेकर प्रशासन एवं श्री श्याम मंदिर कमेटी ने युद्धस्तर पर की जा रही है.

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए चारण मेला मैदान में व्यापक स्तर पर बैरिकेडिंग और सफाई कार्य किया जा रहा है. मैदान में बांस-बल्ली की सहायता से कुल 6 ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं जहां 113 कर्मचारी कार्य व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। चारण मेला मैदान में साफ सफाई व्यवस्था में चौथमल रैगर के नेतृत्व में 70 महिला सफाईकर्मियों द्वारा लगातार सफाई कार्य किया जा रहा है.

मिट्टी से कंकड़-पत्थर छानकर मैदान को समतल और स्वच्छ बनाया जा रहा है, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके।श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने बताया कि सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर बैरिकेडिंग का कार्य तेज गति से चल रहा है.

बैरिकेडिंग ठेकेदार रामलाल कुमावत के नेतृत्व में 31 जनवरी से बैरिकेडिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें दिन में 75 मजदूर और रात्रि में 38 मजदूर लगातार कार्य में लगे हुये है. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशन में मेले की सम्पूर्ण तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करवाई जा रही हैं ताकि देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे शांतिपूर्ण ढंग से बाबा श्याम के दर्शन कर सकें.

वहीं कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने बताया कि संभावित भारी भीड़ को देखते हुए सम्पूर्ण मेले की व्यवस्थाएं मंदिर कमेटी द्वारा की जा रही हैं. इसके अंतर्गत प्रशासनिक जाप्ता के डोम व्यवस्था, स्काउट-गाइड तथा रैन बसेरा जैसी आवश्यक सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं.

