Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खाटू में टूटा भक्तों की भारी भीड़ का रिकॉर्ड! 10 KM का पैदल सफर तय करके हो रहे बाबा के दर्शन

Khatu Shyam Ji: नए साल के मौके पर बाबा श्याम मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. ऐसे में भक्तों को बाबा के दरबार तक पहुंचने के लिए तोरण द्वार से लेकर 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा रहा है.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 01, 2026, 06:01 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 06:01 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश और कोहरे की मार से छूटी धूजणी, इन जिलों में मावठ का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश और कोहरे की मार से छूटी धूजणी, इन जिलों में मावठ का अलर्ट

राजस्थान में कहां लेटकर नाप सकते हैं ब्रह्मांड की गहराई ?
6 Photos
jaisalmer

राजस्थान में कहां लेटकर नाप सकते हैं ब्रह्मांड की गहराई ?

नए साल पर राजस्थान के किसानों की लगी लॉटरी! PM किसान निधि की अगली 3 किस्तों पर आया अपडेट
7 Photos
PM Kisan Yojana

नए साल पर राजस्थान के किसानों की लगी लॉटरी! PM किसान निधि की अगली 3 किस्तों पर आया अपडेट

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में इस जानवर को कहते हैं गरीबों की गाय?
8 Photos
Rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में इस जानवर को कहते हैं गरीबों की गाय?

खाटू में टूटा भक्तों की भारी भीड़ का रिकॉर्ड! 10 KM का पैदल सफर तय करके हो रहे बाबा के दर्शन

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में नववर्ष के आगमन के साथ ही खाटू धाम में भक्तों का आस्था श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा. देशभर से आए श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में दर्शन कर खुशहाली और समृद्धि की मंगलकामना कर रहे हैं.

बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु डायवर्ड से पुराना पावर हाउस, अंबेडकर चौक, चारण मेला मैदान, लखदातार मैदान और 75 फीट मुख्य मेला मैदान से होते हुए श्याम के दरबार तक पहुंच रहे हैं.

बाबा की चौखट पर पहुंच शीश नवाकर अपने परिवार व्यापार के लिये साल भर की दुआएं मांग रहे. श्री श्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि भक्तों को कोई परेशानी न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नववर्ष के इस पावन अवसर पर खाटू श्याम जी में रात्रि से लेकर गुरुवार शाम तक लगभग सात लाख श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं. भक्त हैप्पी न्यू ईयर बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए अपने परिवार और समाज के लिए सुख-शांति की प्रार्थना कर रहे हैं. वहीं, रात्रि से भक्तों के आने का सिलसिला जारी हुआ जो लगातार जारी है. प्रशासन के अनुमान से भी अधिक श्रद्धालु बाबा की चौखट पर पहुंच रहे हैं.

साल के पहले दिन खाटू में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं. इसके चलते इस बार भी 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक बाबा के दरबार में VIP दर्शन बंद कर दिए हैं. इसके साथ ही 2 जनवरी तक रींगस से खाटू जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद है.

बाबा के दरबार में नए साल पर लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, इसके चलते भक्तों को लंबे रास्ते से मंदिर लाया जा रहा है. ऐसे में
भक्तों को तोरण द्वार के पास से लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है, जिसके बाद बाबा के दर्शन हो रहे हैं. लगभग 2 बाद भक्तों को बाबा के दर्शन हो रहे हैं. वहीं, भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर पूरी रात खुला रहेगा. ऐसे में भक्त बाबा के दर्शन आराम से कर सकेंगे.

भीड़ को देखते हुए सीकर एसपी प्रवीण नायक खुद फील्ड में एक्टिव है और लगातार अलग-अलग एरिया का दौरा कर रहे हैं. बाबा के नगरी में फिलहाल करीब 3 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि कल यानी 2 जनवरी को भी बाबा के दरबार में भीड़ देखने को मिल सकती है. प्रशासन द्वारा भक्तों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें और बाबा के सुगम दर्शन करें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news