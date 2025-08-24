Zee Rajasthan
mobile app

Khatu Shyam Ji: 23 घंटे से लगातार खाटू में हो रही बारिश, भीगते हुए भक्त बाबा के कर रहे दर्शन

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में बाबा श्याम नगरी में लगातार 23 घंटे बारिश होती रही. इस दौरान भी बाबा के भक्त दर्शन करने के लिए उनके दरबार में पहुंचते रहे. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 24, 2025, 16:55 IST | Updated: Aug 24, 2025, 16:55 IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं घूमने?
7 Photos
rajasthan tourism

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं घूमने?

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भी जमकर कहर बरपाएगा मानसून, भयंकर बारिश में ढह गई आमेर फोर्ट की 200 फुट ऊँची दीवार, इन जिलों के लिए RED अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भी जमकर कहर बरपाएगा मानसून, भयंकर बारिश में ढह गई आमेर फोर्ट की 200 फुट ऊँची दीवार, इन जिलों के लिए RED अलर्ट जारी

अलवर में बाढ़ जैसे हालात! दुकानों-घरों में घुसा गंदा पानी
7 Photos
Alwar news

अलवर में बाढ़ जैसे हालात! दुकानों-घरों में घुसा गंदा पानी

Khatu Shyam Ji: 23 घंटे से लगातार खाटू में हो रही बारिश, भीगते हुए भक्त बाबा के कर रहे दर्शन

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में बाबा श्याम नगरी में मानसून ने एक बार फिर जोरदार दस्तक दी है. बीते 23 घंटे से कभी तेज तो कभी रिमझिम बरसात का दौर जारी रहा. लगातार हुई बारिश से पूरा कस्बा जलमग्न हो गया है.

बाबा श्याम के दर्शन मार्ग से लेकर कस्बे की हर गली नदियों में तब्दील हो गई. मण्डा चौराहा पर पानी का इतना ज्यादा भराव हो गया कि वह समुद्र जैसा नजारा दिखने लगा है. इसके बावजूद आस्था में डूबे श्याम भक्त बहती दरियाओं को पार करते हुए दरबार तक पहुंचते रहे.

तेज बरसात भी बाबा के भक्तों के कदम रोक नहीं पाई. बलरसात का सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों पर पड़ा. कच्ची बस्ती में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कई झोपड़ियों में पानी भर गया तो वहीं श्मशान भूमि में डेरा जमाकर आसरालिया चारों ओर बरसात के पानी से कस्बा तरबतर नजर आया.

Trending Now

हालांकि लगातार बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी है. खेतों में खड़ी फसलों को नया जीवनदान मिला है. किसान अब बेहतर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं. आस्था और मौसम के इस संगम ने खाटू नगरी का नजारा अलग ही बना दिया है. एक ओर बारिश से बहती नदियां तो दूसरी ओर उनमें से होकर बाबा श्याम के दरबार श्रद्धालु पहुंच कर बाबा श्याम के दीदार कर रहे.

बता दें कि बाबा श्याम के दरबार में हर रोज हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं. वहीं, शनिवार और रविवार को बाबा की नगरी में भक्तों का मेला सा लग जाता है. बाबा के डंका अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बज रहा है. हर दिन बाबा के भक्त में बढ़ोतरी हो रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news