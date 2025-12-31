Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Khatu Shyam Ji: भक्तों से भरी बाबा की नगरी, काड़के की सर्दी में लोग नंगे पांव रींगस से आ रहे खाटू!

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. ऐसे में बाबा की नगरी में भक्त 14 कतार में लग बाबा के दर्शन के इंतजार कर रहे हैं.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 31, 2025, 12:55 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 12:55 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, घने कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, घने कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी जारी

बकरियां चराने वाला लड़का कैसे बना फिल्म स्टार, पढ़ें पाली के गौरव देवासी की संघर्ष भरी कहानी
12 Photos
pali news

बकरियां चराने वाला लड़का कैसे बना फिल्म स्टार, पढ़ें पाली के गौरव देवासी की संघर्ष भरी कहानी

लड़की होकर लड़के के लुक में फेमस हुई राजस्थान की ये बेटी, कहानी जानकर भावुक हो जाएंगे
10 Photos
jaipur news

लड़की होकर लड़के के लुक में फेमस हुई राजस्थान की ये बेटी, कहानी जानकर भावुक हो जाएंगे

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के ठंडे शहर
8 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के ठंडे शहर

Khatu Shyam Ji: भक्तों से भरी बाबा की नगरी, काड़के की सर्दी में लोग नंगे पांव रींगस से आ रहे खाटू!

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी एवं नववर्ष के अवसर पर बाबा श्याम का तीन दिवसीय मेले में आज दूसरे दिन भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है. मंदिर में 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था है. श्रद्धालु 14 कतार में लग कर बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं.

बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. मंदिर कमेटी ने वीआईपी दर्शन पर पूर्णतया रोक लगा दी है. वहीं, सुरक्षा के लिए खाटू कस्बे में 3000 पुलिस कर्मी तैनात किए हैं. वहीं, मंदिर कमेटी के 1500 गार्ड भी तैनात हैं. मंदिर की फूलों से भव्य सजावट की गई है. श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारी भी व्यवस्था में जुटे हुए हैं.

मंदिर कमेटी के मानवेंद्र सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे बाबा श्याम के दर्शन मंदिर परिसर में बनाई गई 14 कतारों के माध्यम से ही कतारबद्ध होकर करें. उन्होंने कहा कि इत्र, फूल, प्रसाद व नारियल निर्धारित स्थान पर ही अर्पित करें और इन्हें बाबा श्याम के दरबार की ओर फेंकने से बचें, अन्यथा दोष के भागी बन सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मंदिर कमेटी के अनुसार, बाबा श्याम की प्रतिदिन पांच समय की आरती के दौरान पर्दा रहेगा और रात्रि में दो घंटे बाबा श्याम को शयन करवाया जाएगा. इसके अलावा पूरे समय भक्तों को बाबा के दर्शन की व्यवस्था की है.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन एवं श्री श्याम मंदिर कमेटी पूरी तरह सतर्क हैं. मंदिर परिसर में 400 सीसीटीवी कैमरों के साथ पुलिस जाब्ता और करीब 1500 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जो लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं. यातायात व्यवस्था के चलते पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

रींगस से खाटूश्यामजी का 17 किलोमीटर मार्ग नॉन व्हीकल जॉन घोषित करते हुए पैदल यात्रियों के लिए रखा गया है. फिलहाल मेले के दूसरे दिन श्याम भक्तों के आने का सिलसिला जारी है और कल न्यू ईयर पर बाबा श्याम के दर्शन के लिए भी लाखों भक्त खाटूधाम पहुंच रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक बाबा के दरबार में आठ लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं. वहीं, करीब
10 लाख और श्याम भक्त आज और कल यानी 1 जनवरी को बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं. कहा जाता है कि बाबा के दरबार जो भी भक्त आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है.

नए साल के मौके पर बाबा की नगरी भक्तों से भरी रहती है और पूरे इलाके में श्याम नाम के जयकारें गूंज रहे होते हैं. ऐसे में बढ़ती भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर नजर आ रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news