Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

एकादशी पर खाटू श्याम जी आ सकते हैं करीब 8 लाख भक्त, दो दिवसीय मासिक मेला हुआ शुरू

Khatu Shyam Ji:  राजस्थान में खाटू श्याम जी में एकादशी और नए साल के चलते भक्तों की भारी भीड़ आने की उम्मीद है. ऐसे में कहा जा रहा है इस दौरान लाखों की संख्या में भक्त यहां दर्शन करने आ सकते हैं. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 30, 2025, 04:37 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 04:37 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में NEW YEAR का स्वागत करेंगे मेघ! इन इलाकों में अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में NEW YEAR का स्वागत करेंगे मेघ! इन इलाकों में अलर्ट

New Year Celebration के नाम पर फर्जी पार्टियों से कैसे बचें? जानें बचने के तरीके
8 Photos
New Year Celebration Party

New Year Celebration के नाम पर फर्जी पार्टियों से कैसे बचें? जानें बचने के तरीके

दौसा में बनेगा 50 किलोमीटर लंबा चमचमाता फोरलेन हाईवे, आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली और गुजरात
7 Photos
Rajasthan Government Project

दौसा में बनेगा 50 किलोमीटर लंबा चमचमाता फोरलेन हाईवे, आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली और गुजरात

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा चांदी का भाव, जयपुर से लेकर उदयपुर,अजमेर समेत इन शहरों में ढीले हुए सिल्वर के तेवर
5 Photos
Rajasthan Gold Silver Rate

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा चांदी का भाव, जयपुर से लेकर उदयपुर,अजमेर समेत इन शहरों में ढीले हुए सिल्वर के तेवर

एकादशी पर खाटू श्याम जी आ सकते हैं करीब 8 लाख भक्त, दो दिवसीय मासिक मेला हुआ शुरू

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का दो दिवसीय मासिक मेला आज से शुरू हो गया है. नववर्ष के अवसर पर बाबा श्याम के दर्शन के लिए अलसुबह से ही मुख्य मेला ग्राउंड की 14 लाइनों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा. श्याम भक्त कतारबद्ध होकर बाबा की चौखट पर पहुंच कर दर्शन कर मन्नतें मांग रहे हैं.

बाबा श्याम का निज मंदिर विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों से मनमोहक श्रृंगार के साथ आकर्षक रूप से सजाया गया है. मासिक मेला और न्यू ईयर के चलते खाटूधाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

रींगस से खाटूधाम तक करीब 18 किलोमीटर लंबे मार्ग पर हाथों में केसरिया निशान मुख पर श्याम नाम और जयकारों के साथ नाचते-गाते श्याम भक्त पदयात्रा करते हुए दरबार तक पहुंच रहे हैं. निशान अर्पित कर भक्त आकर्षक सजे-धजे बाबा के दर्शन कर भाव-विभोर हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, प्रशासन की तमाम अपीलों और प्रतिबंधों के बावजूद श्रद्धालु आतिशबाजी कर नववर्ष का स्वागत करते है और बीते साल को अलविदा कहते नजर आएंगे. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। डिप्टी आनंद राव और थानाधिकारी पवन चौबे के नेतृत्व में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान स्वयं व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं. प्रशासन के अनुसार, मासिक मेला और नववर्ष के दौरान करीब 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के खाटूधाम पहुंचने की संभावना है.

बता दें कि खाटू श्याम जी मंद‍िर कमेटी ने दो बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत आज यानी 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया की नए साल में बाबा के दर्शन करने के लिए देशभर से खाटूश्यामजी के भक्त आ रहे हैं, इसके चलते 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म की गई है.

इस दौरान सभी भक्त लाइन में लगकर दर्शन करेंगे . मंदिर में 14 लाइन की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही सभी भक्तों को कहा है कि किसी को भी वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे न दें. बाबा की नगरी में 29 द‍िसंबर से पांच द‍िनी मेला चल रहा है. सुरक्षा व्यवस्था में करीब 3 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. वहीं, मेला इलाके में 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं ेSikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news