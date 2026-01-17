Zee Rajasthan
खाटू श्याम जी में फाल्गुन लक्खी मेले को लेकर बिजली विभाग ने अलर्ट किया जारी, जानें क्या है मामला

Khatu Shyam Ji Mela 2026: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में आयोजित होने वाले बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले के लिए बिजली विभाग ने अलर्ट जारी किया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 17, 2026, 05:52 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 05:52 PM IST

Khatu Shyam Ji Mela 2026: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में आयोजित होने वाले बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले को लेकर बिजली विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. मेला अवधि में श्रद्धालुओं और आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विशेष मेंटेनेंस का कार्य शुरू कर दिया.

बिजली विभाग के सहायक अभियंता राकेश कुमार महला ने बताया कि मेले के मद्देनजर मेंटेनेंस कार्य के लिए तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है, जिनमें कुल 13 टेक्नीशियन तैनात किए गए हैं.

ये टीमें लगातार फील्ड में रहकर विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों और लोड से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही हैं. कनिष्ठ अभियंता जेईन हेमंत कुमार बाजिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सभी फीडरों की एक साथ बिजली कटौती नहीं की जा रही है. केवल एक-एक फीडर पर ही मेंटेनेंस के लिए बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से रोकी जा रही है ताकि आम लोगों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

मेंटेनेंस टीमों के साथ लगातार मॉनिटरिंग

फीडर इंचार्च मुकेश मावलिया के नेतृत्व में तीनों टीमें मेंटेनेंस कार्य में जुटी हुई हैं. वहीं, कनिष्ठ अभियंता स्वयं मेला मेंटेनेंस टीमों के साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बढ़ते विद्युत लोड से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को तुरंत दुरुस्त करवाया जा रहा है.

बिजली विभाग की इस सतर्कता और बेहतर प्रबंधन से फाल्गुन लक्खी मेले के दौरान खाटू श्याम जी में सुचारु विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी.

इस साल कब लगेगा फाल्गुन मेला ?

बता दें कि इस साल फाल्गुन मेला 2026 27 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च 2026 तक लगने वाला है. इस दौरान हर बार की तरह भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी. भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और कई भक्त रींगस से 18 किलोमीटर पैदल चलकर भी आते हैं.

बहुत खास होता है फाल्गुन मेला

खाटू का फाल्गुन मेला बहुत खास माना जाता है. इस दौरान भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. पूरी खाटू नगरी आपको श्याम नाम से गूंजती हुई मिलेगी. यह सबसे बड़ा मेला है, जो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर द्वादशी (एकादशी मुख्य दिन) तक चलता है. इस दौरान 'जय श्री श्याम' के जयकारों और भजनों से पूरा खाटूधाम गूंज उठता है. ऐसे में कई दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और पदयात्राएं होती हैं, जिसमें प्रशासन सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया जाता है.
