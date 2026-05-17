/Khatu Shyam Ji: खाटू श्याम जी दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, करीब 3 लाख भक्तों ने किए दर्शन

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी मंदिर में रविवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. रविवार होने के चलते अल सुबह से ही रींगस से लेकर खाटूधाम तक बाबा श्याम के भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. श्रद्धालु अपने मन्नतों के केसरिया निशान लेकर भक्ति भाव से बाबा के जयकारे लगाते हुए दर्शन मार्ग पर आगे बढ़ते नजर आए.

मुख्य मेला ग्राउंड की 14 लाइनों मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की भारी भीड़ रही. कतारबद्ध होकर श्रद्धालु बाबा श्याम की चौखट तक पहुंच करीब तीन लाख श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि और व्यापार की मंगलकामना की.

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सतरंगी फूलों से सजे बाबा श्याम

बाबा श्याम का सतरंगी फूलों से आकर्षक एवं मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया. श्रद्धालुओं ने बाबा के दिव्य दर्शन कर अपने जीवन की खुशहाली की कामना की.

भीषण गर्मी को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई. मंदिर परिसर में ठंडे पानी, छाया, पंखों और बड़े कूलरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई.

वहीं, सुरक्षा एवं दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए होमगार्ड जवान तैनात किए गए. डीवाईएसपी राव आनंद कुमार एवं थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मुस्तैद रहा, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा.

महाभारत काल से जुड़ी है कहानी

खाटू श्याम जी मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई, उनका असली नाम बर्बरीक था, जो भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के बेटे थे. बचपन से ही बर्बरीक बहुत वीर और महान योद्धा थे. कहते हैं कि बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके बाद उनको तीन अमोघ बाण मिले थे. इन्हीं तीन बाणों की शक्ति से वे पूरे संसार को जीत सकते थे. इसी के चलते उनको तीन बाणधारी कहते हैं.

जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माता से वचन दिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे. भगवान श्रीकृष्ण को पता था कि कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो उनकी शक्ति की वजह से युद्ध का परिणाम बदल सकता है इसलिए श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे शीश दान मांगा.

वहीं, बर्बरीक ने वचन निभाते हुए अपना शीश दान कर दिया. उनकी वीरता और भक्ति से खुश होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे.