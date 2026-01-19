Khatu Shyam Ji: खाटू श्याम जी वार्षिक लक्खी मेले के लिए तैयार हुआ नया प्लान,भक्तों के लिए बनेगा ओवरब्रिज!

Khatu Shyam Ji: श्याम बाबा के वार्षिक लक्खी मेले को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नया प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे भक्तों को परेशानी न हो और सुगम दर्शन कर सकें.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान की खाटू नगरी में श्याम बाबा के वार्षिक लक्खी मेले की तैयारियां चल रही है. ऐसे में
श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस साल पूरी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बदल दिया गया है. इसके चलते अब मेला इलाके में दो की जगह तीन एग्जिट एरिया बनाए जाएंगे. वहीं, 75 फीट ग्राउंड पर ओवरब्रिज का बनाया जाएगा, जिससे पैदल श्रद्धालु आराम से जा सकें.
रींगस से मंडा तक CCTV कैमरे
इसके अलावा रियलटाइम क्राउड मैनेजमेंट के लिए रींगस से मंडा तक CCTV कैमरों का व्यापक नेटवर्क लगाया जाएगा, जिससे कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी. वहीं, बीते दिन खाटूश्यामजी वार्षिक फाल्गुनी मेले को लेकर पुलिस महकमे की बैठक हुई. सीकर एसपी प्रवीण नायक ने खाटूश्यामजी पुलिस थाने में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिशा-निर्देश दिए.
वहीं, सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि मीटिंग में एग्जिट एरिया बढ़ाने, 75 फीट ग्राउंड के एंट्रेंस पर ओवरब्रिज बनाने जैसे कई फैसले लिए.
मीटिंग में लिए गए ये फैसले
बीते कई सालों से मेले के दौरान 2 एग्जिट एरिया होते थे, जिनमें 4 लाइनों का एग्जिट कबूतर चौक की तरफ होता है और 10 लाइनों का एग्जिट कला भवन की तरफ होता था लेकिन इस बार कला भवन की तरफ जाने वाली 10 लाइनों में से चार लाइनों को गुवाड़ चौक से बनाया जाएगा क्योंकि बीते सालों के मेलों में देखा गया कि एक साथ 10 लाइनों का एग्जिट होने से कई बार भगदड़ मचने जैसे हालत हो जाते हैं.
बीते सालों में मेले के दौरान 40 फीट रास्ते से श्रद्धालुओं की लाइन 75 फीट ग्राउंड होते हुए श्याम मंदिर की तरफ जाती थी. ऐसे में 75 फीट ग्राउंड पर अगर किसी को लाइन के दूसरी तरफ जाना होता था तो उसका कोई ऑप्शन नहीं होता था. वहीं, इस साल भक्तों की लाइन के ऊपर से एक फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा.
इसके अलावा रियल टाइम क्राउड मैनेजमेंट के लिए मंडा, रींगस तक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. बीते सालों के मेलों में खाटू कस्बे और दर्शन मार्ग में करीब 400 से 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते थे लेकिन पुलिस प्रशासन के पास खाटू की तरफ आने वाले क्राउड की रियल टाइम सटीक सूचना नहीं रहती है इसलिए अब फैसला लिया गया है कि खाटू की तरफ आने वाले मंडा और रींगस के रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिससे पुलिस रियल टाइम क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से व्यवस्थाएं करेगी.
इसके साथ ही भक्तों की लाइन की बैरिकेडिंग की हाइट बढ़ाई जाएगी, जिससे कोई भी एक लाइन से दूसरी लाइन में ना जा पाएं. वहीं, भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए इस बार नए पार्किंग स्पॉट तैयार किए जाएंगे, जिससे लोगों को परेशानी ना हो.
