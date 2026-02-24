Khatu Shyam Ji: फाल्गुन लक्खी मेले का चौथा दिन, कंकरीले रास्तों से आगे बढ़ रहे लाखों भक्त

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में बाबा श्याम के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का कारवां निरंतर आगे बढ़ रहा है. कंकरीले रास्तों पर चलते हुए भी श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह कम नहीं हो रहा. बाबा के जयकारे पदयात्रियों के पैरों की थकान और पीड़ा के लिए सेवादार उनकी सेवा कर रहे हैं. पदयात्रा नीमकाथाना रेलवे लाइनों से होकर गुजर रही है.

लगाए गए 50 से अधिक बड़े पंडाल

लगातार दिन-प्रतिदिन पदयात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है. इसे देखते हुए नीमकाथाना शहर सहित आसपास के इलाकों में करीब 50 से अधिक बड़े पंडाल लगाए गए हैं.

इन पंडालों में श्रद्धालुओं की मान-मनुहार के साथ भोजन, पानी और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई है. कई पंडालों में एक-एक स्थान पर 100 से अधिक सेवादार दिन-रात सेवा कार्य में जुटे हुए हैं.

पदयात्रियों की सुविधा के लिए जगह-जगह चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं, जहां थके-हारे और बीमार श्रद्धालुओं का उपचार किया जा रहा है. आस्था, सेवा और मनोकामनाओं के भाव के साथ बाबा श्याम का यह पावन कारवां निरंतर आगे बढ़ रहा है और पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आ रहा है.

वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले का चौथा दिन

बता दें कि खाटू श्याम जी के बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले का आज चौथा दिन है. श्याम प्रेमियों के जत्थे खाटू धाम पहुंच रहे हैं. हाथों में निशान लिए श्रद्धालु खाटू धाम आ रहे हैं. इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है. इस बार कई नवाचार पुलिस ने किए. पुलिस ने नशे से दूर रहने के लिए अभियान चलाया हुआ है. इसी के तहत खाटू कस्बे में तोरण द्वार पर नशा से दूर रहने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और संकल्प पत्र भरवा रही है.

मुख्य प्रवेश द्वार पर देश के 12 ज्योतिर्लिंग

इस बार मेले में श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा की गई भव्य सजावट श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही है. बाबा श्याम के निज मंदिर को प्रसिद्ध 'जगन्नाथ पुरी धाम' की तर्ज पर बेहद आकर्षक रूप से सजाया गया है. सिंहद्वार पर भगवान श्रीकृष्ण की सजीव झांकी लोगों का मन मोह रही है. वहीं, मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों- काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, सोमनाथ और घृष्णेश्वर मंदिर की बेहद आकर्षक प्रतिकृतियां सजाई गई हैं. बाबा श्याम का गुलाबी और सफेद फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया है. भक्त 14 कतारों से गुजरते हुए बाबा की चौखट पर पहुंच रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन कर अपनी सारी थकान भूलकर भाव-विभोर हो रहे हैं.

