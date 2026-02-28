Zee Rajasthan
Khatu Shyam Ji: रींगस- खाटू श्याम जी मार्ग पर लगा कई KM का लंबा जाम, मेले के दौरान 15 लाख लोगों ने किए दर्शन!

Khatu Shyam Ji: राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मेले के दौरान अब तक लगभग 15 लाख लोग भक्त दर्शन कर चुके हैं. वहीं, आज रींगस-खाटूश्यामजी मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखा गया. 
 

Feb 28, 2026

Khatu Shyam Ji: रींगस- खाटू श्याम जी मार्ग पर लगा कई KM का लंबा जाम, मेले के दौरान 15 लाख लोगों ने किए दर्शन!

Khatu Shyam Ji: राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मेला 21 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसका समापन आज यानी 28 फरवरी को हुआ. वहीं, पुलिस जाब्ता हटाए जाने से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं. इसका सीधा असर रींगस-खाटूश्यामजी मार्ग पर देखने को मिल रहा है, जहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है.

यात्रियों को हुई भारी परेशानी
स्थिति यह है कि पिछले करीब 5 घंटों से वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं. जाम में श्याम श्रद्धालुओं के साथ-साथ आमजन भी फंसा हुआ है. बसें, निजी वाहन, दोपहिया और पैदल यात्री सभी परेशान नजर आ रहे हैं. कई श्रद्धालुओं को समय पर दर्शन तक नहीं हो पा रहे, वहीं स्थानीय लोगों को दैनिक आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

उल्लेखनीय है कि रींगस एसडीएम द्वारा 28 फरवरी तक ‘नो व्हीकल जोन’ घोषित किया गया था, ताकि मेले के दौरान यातायात सुचारु रहे लेकिन पुलिस जाब्ता हटने के बाद इस आदेश की भी प्रभावी पालना नहीं हो पा रही है. जगह-जगह अव्यवस्थित पार्किंग, बेतरतीब वाहन प्रवेश और ट्रैफिक नियंत्रण के अभाव में हालात बिगड़ते चले गए.

लाखों भक्त पहुंचे बाबा श्याम के दरबार
वहीं, खाटूश्यामजी का वार्षिक फाल्गुनी आठ दिवसीय लक्खी मेला आज अंतिम पड़ाव पर है. आज सूरजगढ़ के निशान के अर्पित करने की रस्म के बाद मेला का समापन हो गया. हालांकि अभी भी लाखों भक्त बाबा श्याम के मंदिर पहुंचे हुए है.

14 लाइनों में श्याम प्रेमियों का सैलाब
खाटू कस्बे में श्याम प्रेमियों का सैलाब अभी भी उमड़ा हुआ है. आठ दिनों के करीबन 15 लाख भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए. पिछले दो दिनों में सर्वाधिक श्याम प्रेमियों की भीड़ रही. अभी भी 14 लाइनों में श्याम प्रेमियों का सैलाब उमड़ा हुआ है. मधुर भजनों के धुन पर गाते हुए श्याम प्रेमी बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं.

मेले के दौरान खाटू नगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और चारों तरफ बाबा श्याम के जयकारे सुनाई दे रहे. लोग नंगे पैर 35 से 40 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं. प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग बाबा श्याम के ध्वज चढ़ा रहे हैं.

फाइव स्टार होटल जैसे इंतजाम
इस दौरान चोमू से रिंगस व खाटू श्याम जी तक सड़क के दोनों तरफ भक्तों के लिए वीआईपी भंडारों की भरमार लगे हुए थे, जिनमें किसी फाइव स्टार होटल जैसे इंतजाम है और हर 5 से 10 मिनट में खाद्य सामग्री आइटम है.

भक्ति के अद्भुत सैलाब में अनोखा संगम देखने को मिला. राजस्थान के अलावा हरियाणा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड के साथ देश के अलग-अलग कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम की नगरी पहुंचे. चारों तरफ भक्ति का सैलाब देखने को मिला.

