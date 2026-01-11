खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला? जानिए साल 2026 में कब होगा शुरू

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में लगने वाला खाटू श्याम फाल्गुन मेला एक बड़ा उत्सव है, जो हर साल फाल्गुन यानी फरवरी-मार्च महीने में 10-12 दिनों तक लगता है. इस दौरान खाटू नगरी में लाखों की संख्या में भक्त 'हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा' के जयकारे लगाते हुए दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं.

यह मेला फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक अपने चरम पर होता है. वहीं, एकादशी के दिन बाबा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. बाबा के दरबार में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो बाबा श्याम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है.

2026 में कब से कब लगेगा मेला?

वहीं, इस साल फाल्गुन मेला 2026 27 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च 2026 तक चलेगा. इस दौरान हर बार की तरह भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी. भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और कई भक्त रींगस से 18 किलोमीटर पैदल चलकर भी आते हैं.

कहा जाता है कि फाल्गुन में बाबा श्याम के दर्शन करना भक्तों के लिए सौभाग्यशाली है और इस दौरान बाबा श्याम के दरबार में दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है.

खाटू में फाल्गुन मेला लगने का मुख्य यह माना जाता है कि भगवान खाटू श्याम यानी बर्बरीक के शीश सिर के प्रकट होने और उनके भगवान कृष्ण को सर्वोच्च बलिदान देने की स्मृति है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को मनाई जाती है. इसके साथ ही यह महीना होली और महाशिवरात्रि जैसे अन्य त्योहारों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे भक्ति और उत्साह का माहौल रहता है.

फाल्गुन में क्यों लगता है मेला?

कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध हुआ था. इस दौरान कौरव-पांडव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था तब घटोत्कच के बेटे बर्बरीक ने अपनी मां से कहा कि वे भी कुरुक्षेत्र में चल रहे इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं. ये बात सुनकर उनकी माता ने कहा कि बर्बरीक तुम्हारे पास असीम शक्तियां इसलिए अपनी शक्तियों का उपयोग कभी भी किसी निर्बल पर मत करना.

उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो, तुम हारे हुए को सहारा देना. इसका अर्थ है कि जो पक्ष हार रहा हो, तुम्हें उसका साथ देना है. इसके बाद बर्बरीक महाभारत युद्ध में गए.

श्रीकृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौन हारेगा और बर्बरीक किसका साथ देंगे. इसके चलते श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया और बर्बरीक ने शीश दान में दे दिया. माना जाता है कि श्रीकृष्ण को फाल्गुन मास की द्वादशी के दिन बर्बरीक ने अपना शीश काटकर दान में दे दिया, इसके चलते ही फाल्गुन मेला लगता है.

