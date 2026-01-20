अब केवल 8 दिन लगेगा खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला, इन चीजों की बिक्री पर रहेगी रोक

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में इस वर्ष फाल्गुनी मेला इस बार 8 दिनों तक आयोजित किया जाएगा. मेले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में अहम बैठक आयोजित की गई.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में इस वर्ष फाल्गुनी मेला 8 दिनों तक आयोजित किया जाएगा. मेले की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में अहम बैठक आयोजित की गई.
बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने की. इसमें मेले से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और मंदिर कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.
इस तारीख से लगेगा फाल्गुन मेला
जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि खाटू श्याम जी का फाल्गुनी मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा. मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं. सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल हाईवे सहित खाटू से जुड़े हर प्रमुख मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे और पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी. खाटू से निकलने वाली सभी सड़कों की मरम्मत समय रहते पूरी करवाई जाएगी ताकि आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
इत्र की शीशियों की बिक्री पर रहेगी रोक
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले में इत्र की शीशियों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए हर हाईवे पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को पार्किंग की जानकारी आसानी से मिल सकें. राजू की चैन, मोदी चौक और विनायक गेस्ट हाउस के पास प्रवेश और निकास के लिए विशेष गेट बनाए जाएंगे. इसके साथ ही साइन बोर्ड का साइज बढ़ाया जाएगा, ताकि भीड़ को दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से दिखाई दें.
अस्थायी टॉयलेट्स
बैठक में भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष निर्देश दिए गए. कलेक्टर ने कहा कि श्रद्धालु बेरिकेटिंग को पार न कर सकें, इसके लिए बेरिकेटिंग को मजबूत तरीके से पैक किया जाए. बिजली के खुले तारों को पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा. खाटू से जुड़े सभी रास्तों पर अस्थायी टॉयलेट्स लगाए जाएंगे और पर्याप्त लाइटिंग की जाएगी. बेरिकेटिंग पर केसरिया कपड़ा लगाया जाएगा, ताकि धार्मिक माहौल बना रहे.
ट्रैक्टर की जगह ऑटो टीपर का उपयोग
साफ-सफाई व्यवस्था के तहत खाटू कस्बे में ट्रैक्टर की जगह ऑटो टीपर का उपयोग किया जाएगा. अग्नि सुरक्षा के लिए फायर जीप और हैंड एक्सटिंगुइशर तैनात रहेंगे. चौमूं पुरोहितान के पास वैकल्पिक पार्किंग विकसित की जाएगी और हेलीपैड को भी तैयार रखा जाएगा. मेडिकल कैंपों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध रहेंगे. ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कर अनुमति दी जाएगी तथा मेले के दौरान खाटू कस्बे में भवन निर्माण पर पूर्ण रोक रहेगी.
