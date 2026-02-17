खाटूधाम में मेले की धूम, अधिकारी-कर्मचारी तक सभी बनें बाबा श्याम के सेवक

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में विश्व विख्यात खाटूधाम में 21 फरवरी से आयोजित होने वाले वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक पुलिस थाने स्थित कंट्रोल रूम में संभागीय आयुक्त पूनम ने ली. बैठक में संभागीय आयुक्त ने कहा कि देश भर से आने वाले भक्तों को सुगम दर्शन करना ही प्राथमिकता है.

आने वाले भक्त बिना किसी परेशानी के दर्शन कर गतंव्य को लोटे. खाटू श्याम जी की प्रसिद्धि की तरह ही व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी भी बाबा श्याम सेवक के रूप में अपनी ड्यूटी को अंजाम दें.

बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेले

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बैठक में अभी तक हुई तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान व कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने डीसी को मंदिर कमेटी द्वारा की जा रही सम्पूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी दी. बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले को प्रशासनिक दृष्टि से 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है.

सारथी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन

इस बार चारण मेला मैदान में दबाब बढ़ने की स्थिति में एक अतिरिक्त मैदान बनाया गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग लिया जाएगा. इस बार बाबा श्याम के मेले में सांवलपुरा पार्किंग स्थल को भी तैयार किया गया है. खाटू श्याम जी मेले में चारों दिशाओं में पार्किंग व्यवस्था करने से यातायात व्यवस्था को कंट्रोल किया जाएगा. इस बार भण्डारे, वाहन पास के लिए सारथी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि इस बार गत मेले से व्यवस्थाओं को विस्तृत रूप दिया गया है. मेले में आने वाले भक्तों को दिशा-निर्देश के लिए एवं सांकेतिक के रूप में 44 एलईडी लगाई गई है. नगरपालिका द्वारा विभिन्न मार्गों पर सड़क व अलोदा रोड़ पर नाले की समस्या का समाधान भी किया गया है.

पीडब्ल्यूडी विभाग

बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग जयपुर से रींगस पैदल मार्ग पर अधूरा कार्य होने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. मेले में सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त ऑटो टीपर उपलब्ध करवाएं गए है. पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली. बैठक में उपखंड अधिकारी व मेला मजिस्ट्रेट मोनिका सामोर, डिप्टी राव आनंद कुमार, थाना अधिकारी पवन चौबे सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-