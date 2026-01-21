खाटू श्याम जी फाल्गुन मेले से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 संदिग्ध गिरफ्तार, 7 लावारिस बाइक जब्त

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी फाल्गुनी मेला 2026 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है.

डीएसटी प्रभारी कैलाश चंद्र यादव के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत कस्बे के होटल, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउसों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सघन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है. इस कार्रवाई में अब तक 13 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.

7 मोटर साइकिल जब्त

वहीं, लावारिस हालत में खड़ी 7 मोटर साइकिल को जब्त किया गया है. अभियान में डीएसटी, क्यूआरटी और पुलिस थाना खाटूश्यामजी की कुल 8 टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं.

थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि यह विशेष अभियान आगामी फरवरी माह में आयोजित होने वाले वार्षिक फाल्गुन मेला समाप्त होने तक जारी रहेगा.

आठ दिवसीय वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला

उल्लेखनीय है कि वहीं, इस बार मेला 12 नहीं 8 दिन का होगा. आठ दिवसीय वार्षिक लक्खी फाल्गुनी मेले का शुभारंभ 21 फरवरी से होगा, जिसमें देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के खाटूश्यामजी पहुंचने की संभावना है. पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने ली उच्चस्तरीय बैठक ली थी बैठक में कलेक्टर ने जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाएगा.

क्यों होता है खाटू श्याम जी में कार्तिक मेले का आयोजन?

खाटू नगरी में फाल्गुन मेला लगने की मुख्य वजह श्याम बाबा यानी बर्बरीक के शीश सिर के प्रकट होने और उनके भगवान श्रीकृष्ण को सर्वोच्च बलिदान देने की स्मृति है. फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को मनाई जाती है. फाल्गुन मेला खाटू नगरी और देश भर के श्याम भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है.

वहीं, एकादशी के दिन बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. बाबा के दरबार में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो बाबा श्याम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है.

