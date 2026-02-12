खाटू श्याम जी लक्खी मेले की तैयारियां तेज, 300 टॉयलेट, 15 पानी के टैंकर, 100 CCTV , जानें और क्या-क्या

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. कमेटी के कर्मचारी श्याम भक्तों की हर सुविधा सुनिश्चित करने में जुटे हैं.

मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 40 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही रींगस रोड और मण्डा रोड से लेकर संपूर्ण मेला क्षेत्र खाटूधाम तक 15 पानी के टैंकर तैनात रहेंगे.

सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद

सफाई के लिए 10 ऑटो टिपर, 300 सफाई कर्मचारी दिन में और 150 कर्मचारी रात्रिकालीन ड्यूटी पर रहेंगे. कचरा संग्रहण के लिए 20 ट्रैक्टर दिन में और 10 ट्रैक्टर रात में लगाए जाएंगे.

टॉयलेट और रोशनी की व्यापक व्यवस्था

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 300 मोबाइल टॉयलेट और 200 स्थायी पत्थर के टॉयलेट उपलब्ध रहेंगे. संपूर्ण मेला क्षेत्र सहित रींगस और मण्ढा रोड़ पर पानी, टॉयलेट और रोशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है. 40 अस्थाई विद्युत कनेक्शन और 30 जनरेटर लगाए जाएंगे.

भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्लान

मंदिर में आवागमन के लिए चारण मेला मैदान और लखदातार मेला ग्राउंड से 40 फीट चौड़ा मार्ग में भक्तों के लिए सुविधा रहेगी. रींगस रोड के पास 40 बीघा जमीन पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग कर तीन ब्लॉक बनाए जाएंगे. चारण मैदान और लखदातार मैदान भरने की स्थिति में श्रद्धालुओं को यहां रोका जाएगा.

पार्किंग और यातायात व्यवस्था

वाहनों की पार्किंग के लिए सांवलपुरा रोड़ को विकसित किया गया है और साहपुर तिराहे पर भी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. यातायात व्यवस्था के लिए 5 छोटी और 5 बड़ी क्रेन तैनात रहेंगी.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मेले के दौरान मंदिर कमेटी पुलिस को 1000 सुरक्षाकर्मी होमगार्ड सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराएंगी. सम्पूर्ण मेले की निगरानी के लिए 400 सीसी टीवी कैमरे लगाए जाएंगे. मंदिर और मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए अलग से 100 सीसी टीवी कैमरे और 300 होमगार्ड तैनात रहेंगे. पुलिस के लिए डोम बनाकर आवासीय व रसद व्यवस्था की जा रही है.

स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता केंद्र

श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधा के लिए 10 मेडिकल कैंप, पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था और 10 एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी. मेले में 5 स्थानों पर पूछताछ केंद्र तथा एक मीडिया सेंटर भी स्थापित किया जाएगा. हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक फाल्गुन मेला और मासिक मेले की व्यवस्थाएं मंदिर कमेटी और प्रशासन के समन्वय से की जा रही हैं ताकि देश भर से आने वाले श्याम भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

