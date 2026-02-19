श्याम बाबा फाल्गुन मेला, रींगस से खाटू तक पदयात्रियों को 18 की जगह चलना होगा 38 किलोमीटर पैदल

Khatu shyam Ji Mela 2026: 21 फरवरी से बाबा श्याम जी का प्रसिद्ध मेला शुरू होने वाला है, जो आने वाली 28 फरवरी को समाप्त होगा. मेले को लेकर प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी खूब तैयारी की जा रही है, जिससे भक्तों को सुगम दर्शन हो सकें.

कहा जा रहा है कि बाबा श्याम की नगरी में इस बार भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आ सकती है. ऐसे में दर्शन व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. इस साल बाबा श्याम के दर्शन पाने के लिए भक्तों को खाटूधाम कस्बे में बनाए गए 6 प्रमुख ब्लॉकों से होकर जाना होगा. ऐसे में भक्तों को दर्शन के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का पैदल चलना होगा.

मेला ग्राउंड में एंट्री

भक्तों के सुगम दर्शन के लिए पूरे इलाके में 6 ब्लॉकों में विभाजित किया गया. इन ब्लॉकों से होते हुए भक्त 40 फीट चौड़े मार्ग तक पहुंच पाएंगे. इसके बाद भक्तों की 75 फीट चौड़े और 14 लाइनों वाले मुख्य मेला ग्राउंड में एंट्री होगी. यहां से भक्त लाइनों से धीरे-धीरे बाबा के मुख्य दरबार की ओर आगे जाएंगे.

वहीं, भारी भीड़ के चलते चारण मेला मैदान में इस बार एक अतिरिक्त ब्लॉक जोड़ा गया है, जिससे कुल 7 ब्लॉक बनाए गए हैं. बीते साल यहां सिर्फ 6 ब्लॉक ही बनाए गए थे.

38 किलोमीटर की पैदल यात्रा

इसके अलावा रींगस रोड स्थित श्याम वाटिका के पीछे करीब 40 बीघा भूमि पर तीन अतिरिक्त बैकअप ब्लॉक भी बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब लखदातार मैदान और चारण मेला मैदान में भक्तों की संख्या बढ़ेगी. ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए इस पूरे रास्ते को 'नो व्हीकल्स जोन' घोषित किया जाएगा, जिससे भक्तों को रास्ता में किसी तरह की परेशानी ना हो. मेले के दौरान पदयात्रियों को रींगस से खाटू नगरी तक लगभग 38 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी.

वहीं, खाटू पहुंचने के बाद भी दर्शन करना आसान नहीं होगा. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 6 ब्लॉकों के भीतर कुल 18 किलोमीटर लंबा जिगजैग रास्ता बनाया गया है. इस दौरान 18 किलोमीटर का जिगजैग रास्ते रंग-रोगन, रोशनी और पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं भक्तों के लिए तैयार की गई हैं. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती रहेगी, जिससे भक्त शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें.

