Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खाटू श्याम जी में फाल्गुन लक्खी मेला हुआ शुरू, इस तारीख तक होंगे 24 घंटे बाबा के दर्शन

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के खाटू श्याम जी में आस्था का महासंगम शुरू हो चुका है. विश्वविख्यात बाबा श्याम का फाल्गुन लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है. लाखों श्रद्धालु खाटू आ रहे हैं. 28 फरवरी तक भक्तों को बाबा श्याम के 24 घंटे दर्शन होंगे.  
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Feb 21, 2026, 08:10 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 08:10 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Hari mirch ka Achar

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! जानें WEATHER का ताजा अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! जानें WEATHER का ताजा अपडेट

ट्रंप टैरिफ झमेले के बीच राजस्थान में धड़ाम हुए सोने के दाम, चांदी ने तो काट दिया उधम, जानें लेटेस्ट अपडेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

ट्रंप टैरिफ झमेले के बीच राजस्थान में धड़ाम हुए सोने के दाम, चांदी ने तो काट दिया उधम, जानें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान में फिर बदल गया मौसम का हाल, बढ़ने लगी गर्मी और तापमान
6 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर बदल गया मौसम का हाल, बढ़ने लगी गर्मी और तापमान

खाटू श्याम जी में फाल्गुन लक्खी मेला हुआ शुरू, इस तारीख तक होंगे 24 घंटे बाबा के दर्शन

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के खाटू श्याम जी में फाल्गुनी लक्खी मेले की भव्य शुरुआत हो गई है. देश-विदेश से आए श्रद्धालु हाथों में निशान थामे, नाचते-गाते बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं. हर रास्ता जयकारों से गूंज रहा है. यह मेला 28 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान बाबा श्याम के दर्शन 24 घंटे खुले रहेंगे.

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि इस बार मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए जिला शासन, पुलिस और मंदिर कमेटी ने व्यापक इंतजाम किए हैं. मेले को 22 मुख्य सेक्टर और 350 सब-सेक्टर में बांटा गया है. करीब साढ़े छह हजार से अधिक पुलिसकर्मी और 1 हजार निजी सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे.

मेले के दौरान होगी रीयल-टाइम निगरानी
पूरे मेला क्षेत्र में 400 सीस टीवी कैमरों से कंट्रोल रूम के जरिए रीयल-टाइम निगरानी की जा रही है. इस वर्ष तकनीकी नवा चार और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया है. श्रद्धालुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैफिक, पार्किंग और दर्शन से जुड़ी हर जानकारी दी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पदयात्रियों के लिए रींगस से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबा विशेष पैदल कॉरिडोर तैयार किया गया है, जो पूरी तरह नो-व्हीकल जोन रहेगा. रास्ते में पानी, लाइट, शौचालय और विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है. खाटूश्याम जी कस्बा और रींगस रोड को पूरी तरह वाहन मुक्त घोषित किया गया है.

लगाई गई 44 डिजिटल एलईडी स्क्रीन
मंदिर परिसर में 44 डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिन पर दर्शन की प्रतीक्षा अवधि, पार्किंग स्थिति और सुरक्षा निर्देश प्रदर्शित किए जा रहे हैं. प्रतिदिन आने वाले 25 हजार से अधिक वाहनों के लिए चार बड़े पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं. पार्किंग से मंदिर तक श्रद्धालु 25 रुपये में ई-रिक्शा से पहुंच सकेंगे.

एकादशी रथ यात्रा
श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है. 27 फरवरी की एकादशी रथ यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा योजना बनाई गई है. चेन स्नेचर और चोरों से निपटने के लिए अलग टीम गठित की गई है. कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि तमाम व्यवस्था कर दी है हैं. मेले श्याम भक्तों की सुविधा के लिए पूरे इंतजाम किए है.

हेल्पलाइन नंबर रहेंगे 24 घंटे सक्रिय
मेले में 12 पुलिस सहायता बूथ बनाए गए हैं. हेल्पलाइन नंबर 112 और 9667600788 24 घंटे सक्रिय रहेंगे. भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त जिगजैग मार्ग, फुटब्रिज और 40 बीघा का होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है. आस्था, सुरक्षा और आधुनिक प्रबंधन के संगम के साथ खाटू में फाल्गुन लक्खी मेले का शुभारंभ हो चुका है. प्रशासन का दावा है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित और सहज दर्शन का अनुभव मिलेगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news