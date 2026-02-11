खाटूश्यामजी के लक्खी मेले 2026 की तैयारियां, 120 बंगाली कारीगर जुटे भव्य मंदिर सजावट में

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेला 2026 को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने तैयारियों को गति दे दी है. मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बाबा श्याम मंदिर को इस बार विशेष और आकर्षक रूप में सजाया जा रहा है.

120 अनुभवी कारीगर कर रहे सजावट

मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर सजावट के लिए कोलकाता बंगाल से आए करीब 120 अनुभवी कारीगर दिन-रात कार्य में जुटे हुए हैं. मंदिर को बांस, थर्माकोल एवं विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों से भव्य रूप दिया जाएगा.

विशेष आकर्षण का केंद्र

उन्होंने बताया कि इस बार सजावट में देवी-देवताओं की आकर्षक झांकियां भी बनाई जाएंगी, जिनके दर्शन करते हुए श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे. हर साल की तरह इस बार भी मंदिर की सजावट भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी.

पारंपरिक एवं आधुनिक शैली

लक्खी मेले के दौरान मंदिर परिसर को पारंपरिक एवं आधुनिक शैली के समन्वय से सजाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण के साथ दिव्यता का अनुभव हो सकें. श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मेले को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां जोर-शोर से जारी है.

व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण

इधर, आगामी खाटूश्यामजी मेले को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम रवि जैन ने रींगस रेलवे स्टेशन का दौरा कर मेले के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा

निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेला शेल्टर, सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी व्यवस्था एवं यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. डीआरएम रवि जैन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. स्टेशन परिसर में पर्याप्त मेला शेल्टर, सीसीटीवी निगरानी, साफ-सफाई, पेयजल एवं सुचारू यात्री आवागमन सुनिश्चित किया जाए.

चार लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने की थी रेल यात्रा

साथ ही भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष रणनीति तैयार करने पर भी मंथन किया गया. डीआरएम जैन ने बताया कि विगत वर्ष खाटू श्याम जी मेले के दौरान चार लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रेल यात्रा की थी. इस साल श्रद्धालुओं की संख्या इससे भी अधिक रहने की संभावना है. ऐसे में अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन, प्लेटफार्म प्रबंधन और यात्री मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

