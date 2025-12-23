एकादशी और नववर्ष पर खाटूश्यामजी में विशेष तैयारियां, सजावट में जुटे मथुरा के 15 कारीगर

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले में खाटूश्यामजी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में नववर्ष एवं एकादशी पर्व को लेकर बाबा श्याम मंदिर में विशेष तैयारियां जोरों पर चल रही हैं.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में नववर्ष एवं एकादशी पर्व को लेकर बाबा श्याम मंदिर में विशेष तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह को देखते हुए बाबा श्याम के दरबार की मनमोहक एवं भव्य सजावट की जा रही है.
नववर्ष और एकादशी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा विशेष सजावट एवं व्यवस्थाएं की जा रही हैं. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बाबा श्याम के दरबार को अलौकिक स्वरूप देने के लिए मथुरा से आए करीब 15 अनुभवी कारीगर सजावट कार्य में जुटे हुए हैं.
दरबार की सजावट में सुगंधित फूलों, आकर्षक रंगीन वस्त्रों और विशेष लाइटिंग का उपयोग किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान दिव्य अनुभूति प्राप्त हो सके. मंदिर परिसर को भव्य रूप देने के लिए हर कोना आस्था और भक्ति के रंग में रंगा जा रहा है.
श्री श्याम मंदिर कमेटी नववर्ष एवं एकादशी पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सजावट के साथ-साथ दर्शन व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को भी सुदृढ़ कर रही है, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. सजावट कार्य में लगे कारीगर संतू भाई ने बताया कि बाबा श्याम के दरबार को विशेष और आकर्षक बनाने के लिए खास डिजाइन तैयार की गई है, जिसके माध्यम से दरबार को भव्य और दर्शनीय स्वरूप दिया जा रहा है.
