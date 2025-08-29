Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Khatu Shyam Ji: तेल टैंकर ने बिजली के खंभे को मारी जोरदार टक्कर, चालक फरार

Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी में बाबा श्याम की नगरी में सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच एक तेज रफ्तार तेल टैंकर ने 11 हजार केवी के विद्युत पोल को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 29, 2025, 16:53 IST | Updated: Aug 29, 2025, 16:53 IST

Trending Photos

वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो? तो राजस्थान की इस जगह से बेहतर कुछ नहीं!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो? तो राजस्थान की इस जगह से बेहतर कुछ नहीं!

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी

अजमेर शरीफ दरगाह पर मन्नत मांगने वाले इस मुगल शासक ने अपनी ही बेटी से किया था निकाह!
7 Photos
Ajmer News

अजमेर शरीफ दरगाह पर मन्नत मांगने वाले इस मुगल शासक ने अपनी ही बेटी से किया था निकाह!

Kota Weather Update: पलटी मारने वाला है कोटा का मौसम, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Kota Weather Update: पलटी मारने वाला है कोटा का मौसम, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Khatu Shyam Ji: तेल टैंकर ने बिजली के खंभे को मारी जोरदार टक्कर, चालक फरार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में बाबा श्याम की नगरी खाटूश्यामजी में शुक्रवार अलसुबह बड़ा हादसा टल गया. अलोदा तिराहे पर एक तेज रफ्तार तेल टैंकर ने 11 हजार केवी के विद्युत पोल को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसा सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच का बताया जा रहा है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल सड़क पर धराशायी हो गया. सौभाग्य से उस समय सड़क पर भीड़भाड़ नहीं थी वरना बड़ा हादसा हो सकता था. गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि कस्बे की कई सीसी सड़कों के बीचों-बीच विद्युत पोल खड़े हैं. इन्हें समय रहते नहीं हटाया गया तो ऐसे हादसे भविष्य में भी हो सकते हैं जबकि विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते अब तक काम शुरू नहीं हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की जानकारी मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मुकेश मावलिया के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पोल को हटाकर नया पोल लगाने का कार्य शुरू कर दिया. हादसे के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

बता दें कि खाटू श्याम जी का मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित है. यह मंदिर खाटू गांव में है और महाभारत के पात्र बर्बरीक को समर्पित है, जिन्हें कलियुग में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है. यहां रोजाना लाखों की संख्या में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन करने आती है.

यहां जयपुर से खाटू श्याम जी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है और कई बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध रहती हैं. वहीं, खाटू श्याम जी के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रींगस है. यह मंदिर भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटूश्याम जी (बर्बरीक) को समर्पित है और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news