Khatu shyam Ji: खाटू से रींगस लगी भक्तों की भारी भीड़, 18 किलोमीटर का लंबा रास्ता श्याम के जयकरों से गूंजा

Khatu shyam Ji: सीकर जिले के खाटू श्याम जी में नववर्ष पर आयोजित होने वाले मेले के मद्देनजर श्याम श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ने लगी है. देशभर से दर्शनार्थी रेल मार्ग के जरिए रींगस पहुंच रहे हैं. स्थिति यह है कि रींगस रेलवे स्टेशन पर आने वाली लगभग सभी ट्रेनें श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई नजर आ रही हैं.

स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में जय श्री श्याम के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है. प्रशासनिक तौर पर आज से खाट श्यामजी के 5 दिवसीय मेले का विधिवत आगाज हो गया है. मेले के पहले ही दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रींगस रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. जीआरपी थानाधिकारी श्रीचंद व चौकी प्रभारी एएसआई मुकेश सैनी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. स्टेशन परिसर में लगातार गश्त की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है.

वहीं, विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी में शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी एवं नववर्ष के अवसर पर बाबा श्याम का तीन दिवसीय आयोजन श्रद्धा व भक्ति के साथ शुरू हो गया है. आयोजन के चलते खाटू धाम में देशभर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और बाबा श्याम के दर्शन के लिए लम्बी कतारें लगी हुई हैं.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे बाबा श्याम के दर्शन मंदिर परिसर में बनाई गई 14 कतारों के माध्यम से ही कतारबद्ध होकर करें. उन्होंने कहा कि इत्र, फूल, प्रसाद व नारियल निर्धारित स्थान पर ही अर्पित करें और इन्हें बाबा श्याम के दरबार की ओर फेंकने से बचें अन्यथा दोष के भागी बन सकते हैं.

मंदिर कमेटी के अनुसार, बाबा श्याम की प्रतिदिन पांच समय की आरती के दौरान पर्दा रहेगा और रात्रि में दो घंटे बाबा श्याम को शयन करवाया जाएगा. पर्दा रहने की अवधि में श्रद्धालुओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की विशेष अपील की गई है. कमेटी कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने कहा कि दर्शन व्यवस्था लगातार जारी रहेगी.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन एवं श्री श्याम मंदिर कमेटी पूरी तरह सतर्क है. मंदिर परिसर में 400 सीसीटीवी कैमरों के साथ पुलिस जाब्ता और करीब 1500 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जो लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं.

