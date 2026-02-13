Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

फाल्गुन मेले से पहले ही विजया एकादशी पर खाटू श्याम मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़, सतरंगी फूलों से सजा दरबार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. इस दौरान बाबा का सतरंगी फूलों से भव्य और मनमोहक रूप में शृंगार हुआ. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Feb 13, 2026, 07:19 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 07:19 PM IST

Trending Photos

देखते ही देखते आसमान से जमीन पर आ गिरे साने-चांदी के रेट! जानें क्या हैं आज के ताजा भाव
6 Photos
Jaipur gold silver rate today

देखते ही देखते आसमान से जमीन पर आ गिरे साने-चांदी के रेट! जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी

राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, मंत्री किरोड़ी ने CM को लिखे पत्र में बड़े-बड़े नामों का किया खुलासा!
6 Photos
kirodi lal meena

राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, मंत्री किरोड़ी ने CM को लिखे पत्र में बड़े-बड़े नामों का किया खुलासा!

राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए डेट, जरूरी नियम और योग्यता, पढ़े A टू Z
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए डेट, जरूरी नियम और योग्यता, पढ़े A टू Z

फाल्गुन मेले से पहले ही विजया एकादशी पर खाटू श्याम मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़, सतरंगी फूलों से सजा दरबार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पावन अवसर पर खाटूधाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. देशभर से पहुंचे भक्तों ने अनुशासित और कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.

विजया एकादशी

विजया एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का दरबार सतरंगी फूलों से भव्य और मनमोहक रूप में सजाया गया. आकर्षक पुष्प श्रृंगार ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया. मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और जयकारों से खाटूधाम गूंज उठा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पूरे मार्ग में लगी लंबी कतारें

श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से सुगम दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं जिससे श्रद्धालुओं को बिना किसी अव्यवस्था के दर्शन हो सकें. श्रद्धालु तोरण द्वार, अस्पताल चौराहा और शनि मंदिर मार्ग से होते हुए मंदिर परिसर तक पहुंचे. पूरे मार्ग में लंबी कतारें देखने को मिलीं लेकिन व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहीं.

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर डीवाईएसपी राव आनंद कुमार एवं थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा. पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी गई जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई.

वार्षिक लक्खी मेले
इस बार 21 फरवरी से 28 फरवरी से बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेले लगने वाला है, जिसको लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 40 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही रींगस रोड और मण्डा रोड से लेकर संपूर्ण मेला क्षेत्र खाटूधाम तक 15 पानी के टैंकर तैनात रहेंगे. सफाई के लिए 10 ऑटो टिपर, 300 सफाई कर्मचारी दिन में और 150 कर्मचारी रात्रिकालीन ड्यूटी पर रहेंगे. कचरा संग्रहण के लिए 20 ट्रैक्टर दिन में और 10 ट्रैक्टर रात में लगाए जाएंगे.

वहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 300 मोबाइल टॉयलेट और 200 स्थायी पत्थर के टॉयलेट उपलब्ध रहेंगे. संपूर्ण मेला क्षेत्र सहित रींगस और मण्ढा रोड़ पर पानी, टॉयलेट और रोशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है.

मंदिर में आवागमन के लिए चारण मेला मैदान और लखदातार मेला ग्राउंड से 40 फीट चौड़ा मार्ग में भक्तों के लिए सुविधा रहेगी. रींगस रोड के पास 40 बीघा जमीन पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग कर तीन ब्लॉक बनाए जाएंगे. चारण मैदान और लखदातार मैदान भरने की स्थिति में श्रद्धालुओं को यहां रोका जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news