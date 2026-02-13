फाल्गुन मेले से पहले ही विजया एकादशी पर खाटू श्याम मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़, सतरंगी फूलों से सजा दरबार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. इस दौरान बाबा का सतरंगी फूलों से भव्य और मनमोहक रूप में शृंगार हुआ.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पावन अवसर पर खाटूधाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. देशभर से पहुंचे भक्तों ने अनुशासित और कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.
विजया एकादशी
विजया एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का दरबार सतरंगी फूलों से भव्य और मनमोहक रूप में सजाया गया. आकर्षक पुष्प श्रृंगार ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया. मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और जयकारों से खाटूधाम गूंज उठा.
पूरे मार्ग में लगी लंबी कतारें
श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से सुगम दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं जिससे श्रद्धालुओं को बिना किसी अव्यवस्था के दर्शन हो सकें. श्रद्धालु तोरण द्वार, अस्पताल चौराहा और शनि मंदिर मार्ग से होते हुए मंदिर परिसर तक पहुंचे. पूरे मार्ग में लंबी कतारें देखने को मिलीं लेकिन व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहीं.
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर डीवाईएसपी राव आनंद कुमार एवं थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा. पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी गई जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई.
वार्षिक लक्खी मेले
इस बार 21 फरवरी से 28 फरवरी से बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेले लगने वाला है, जिसको लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.
मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 40 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही रींगस रोड और मण्डा रोड से लेकर संपूर्ण मेला क्षेत्र खाटूधाम तक 15 पानी के टैंकर तैनात रहेंगे. सफाई के लिए 10 ऑटो टिपर, 300 सफाई कर्मचारी दिन में और 150 कर्मचारी रात्रिकालीन ड्यूटी पर रहेंगे. कचरा संग्रहण के लिए 20 ट्रैक्टर दिन में और 10 ट्रैक्टर रात में लगाए जाएंगे.
वहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 300 मोबाइल टॉयलेट और 200 स्थायी पत्थर के टॉयलेट उपलब्ध रहेंगे. संपूर्ण मेला क्षेत्र सहित रींगस और मण्ढा रोड़ पर पानी, टॉयलेट और रोशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है.
मंदिर में आवागमन के लिए चारण मेला मैदान और लखदातार मेला ग्राउंड से 40 फीट चौड़ा मार्ग में भक्तों के लिए सुविधा रहेगी. रींगस रोड के पास 40 बीघा जमीन पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग कर तीन ब्लॉक बनाए जाएंगे. चारण मैदान और लखदातार मैदान भरने की स्थिति में श्रद्धालुओं को यहां रोका जाएगा.
