नए साल से खाटू में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, अलसुबह से ही लग रही लंबी-लंबी कतारें

Khatu Shyam Ji:  सीकर जिले के खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है, जहां बाबा श्याम के दरबार में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रहा है. नए साल से ही भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहती हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 11, 2026, 07:47 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 07:47 PM IST

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है. अलसुबह से ही भक्तों की लंबी-लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी हुई हैं. श्रद्धालु मुख्य मेला क्षेत्र की 14 लाइनों से गुजरते हुए श्याम चौखट तक पहुंच रहे हैं और बाबा श्याम के दीदार कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं.

रींगस से करीब 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में पहुंच कर मनमोहक रूप से सजे-धजे बाबा श्याम के एक पल के दर्शन मात्र से ही भक्त आनंदित नजर आ रहे हैं. श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुगम और व्यवस्थित दर्शन की बेहतर व्यवस्था की गई है.

वहीं, भक्तों की सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर में कमेटी के गार्ड तैनात हैं. इसके साथ ही थानाधिकारी पवन चौबे के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भक्ति आस्था और श्रद्धा के इस संगम से खाटूधाम श्याममय नजर आ रहा है.

बता दें कि खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिनका नाम बर्बरीक है, जो महाबली भीम के प्रपौत्र और घटोत्कच के बेटे थे. कहा जाता है कि बर्बरीक ने बचपन में भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें खुश करके अभेद्य बाण प्राप्त किए थे. इसके बाद से ही यह तीन बाण धारी कहलाए.

बाबा श्याम के दरबार में भक्त से दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं. इस मंदिर में बाबा का सिर्फ शीश विराजमान हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां उनके शरीर की पूजा भी की जाती है.

बर्बरीक के धड़ की पूजा हरियाणा के चुलकाना धाम में है, जहां उनके धड़ की पूजा होती है. कहा जाता है कि वहीं स्थान है जहां बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था. यह श्याम बाबा मंदिर के नाम से फेमस हैं. इस मंदिर में भी भक्त भारी संख्या में दर्शन करने आते हैं. कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.

बर्बरीक ने भगवान श्रीकृष्ण को शीश दान दिया था. बर्बरीक ने तलवार निकालकर श्री कृष्ण को अपना सिर अर्पण कर दिया था. बर्बरीक के इस बलिदान से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था.

Tags

