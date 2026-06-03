/खाटू श्याम जी में करण कुमावत पर जानलेवा हमले का मामला, झगड़ा करते हुए पकड़े गए दो आरोपी

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी स्थित तोरणद्वार पर 26 मई को करण कुमावत पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. घटना के बाद फरार चल रहे दो आरोपियों को अजमेर जिले की अरांई थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी के गिरफ्तार के बाद मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना है. जानकारी के अनुसार, 26 मई को तोरणद्वार पर करण कुमावत के साथ जमकर मारपीट की गई थी. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे.

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300 संभावित ठिकानों पर छापेमारी

उनकी तलाश के लिए खाटूश्यामजी पुलिस की छह विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही थीं. हेड कांस्टेबल राहुल चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अजमेर जिले सहित करीब 300 संभावित ठिकानों पर छापेमारी की. मुख्य आरोपी राजपाल सिंह की तलाश में जुटी पुलिस को उसके संबंध में लगातार सूचनाएं मिल रही थी.

इसी दौरान ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना 108 और पुलिस को दी. अरांई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया. बाद में खाटूश्यामजी पुलिस टीम भी वहां पहुंची और आरोपी को अपने साथ लेकर खाटूश्यामजी रवाना हो गई.

दो युवक आपस में झगड़ा करते हुए गिरफ्तार

वहीं, अरांई थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान दो युवक आपस में झगड़ा करते हुए मिले. शांति भंग के आरोप में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सामने आया कि राजपाल सिंह करण कुमावत पर हुए हमले में शामिल था. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजपाल सिंह निवासी जोधा की कोटड़ी, श्रीमाधोपुर जबकि कमल सिंह निवासी ग्राम सूंपा केकड़ी है.

आरोपियों से गहन पूछताछ

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि श्रद्धालुओं को गेस्ट हाउस में ठहराने को लेकर हुए विवाद के चलते यह हमला किया गया था. अरांई थाना पुलिस ने मामले की सूचना सीकर पुलिस को दे दी है. थानाधिकारी रोशन सामरिया के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है जबकि गठित टीमें अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं.

