खाटू श्याम जी कार्तिक मेला महोत्सव के दूसरे दिन भी उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, बाबा श्याम के केक और प्रसाद का लगा रहे भोग

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में चल रहे बाबा श्याम के कार्तिक मेला महोत्सव के दूसरे दिन भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही देशभर से आए श्याम भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई और अपनी मनोकामनाएं मांगी.
पूरे खाटूधाम में जय श्री श्याम तीन बाणधारी की जय, हारे के सहारे की जय के जयकारों से भक्ति का माहौल गूंज उठा. भक्तों ने बाबा श्याम को खीर चूरमा और केक का भोग लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया.
कई श्रद्धालुओं ने जात-जडूला उतारकर और गठजोड़े की जात लगाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की. सुबह से ही मंदिर प्रांगण में दर्शनों के लिए लम्बी कतारें लगी रहीं.
भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। एएसपी दीपक गर्ग के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. यातायात नियंत्रण, पार्किंग, पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.
श्री श्याम मंदिर कमेटी ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. दर्शन व्यवस्था, प्रसाद वितरण और मार्ग संचालन को सुव्यवस्थित रखने के लिए स्वयं सेवक लगातार सेवा में जुटे हुए हैं. मेला महोत्सव के दौरान देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे. खाटूधाम की गलियों में गूंजते भजन और जयकारों ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और उल्लास के रंग में रंग दिया.
देवउठनी एकादशी पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया. रात 12 बजे जन्मोत्सव का समय होते ही भक्तों ने 'हैप्पी बर्थडे बाबा श्याम' के जयकारों के साथ आतिशबाजी कर आसमान रोशन कर दिया. मंदिर को फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया. बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया गया. लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कि. प्रशासन और मंदिर कमेटी ने दर्शन व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम किए गए.
