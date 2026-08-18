/खाटूश्यामजी से चोरी हुआ 20 माह का बच्चा सकुशल बरामद, बिहार की निःसंतान महिला गिरफ्तार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के दर्शन करने आए परिवार के 20 माह के बच्चे रौनक के अपहरण के मामले में सीकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. मामले में बिहार निवासी 30 वर्षीय महिला पिंकी को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला के पिछले करीब चार साल से संतानहीन थी और बल्लभगढ़ में किराए के मकान में रह रही थी. पुलिस के मुताबिक, 15 अगस्त की शाम खाटूश्यामजी मंदिर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी रामबहादुर जाटव का 20 माह का बेटा रौनक परिवार से अलग हो गया था. परिजनों ने तलाश की, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला.

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16 अगस्त को हुई खाटूश्यामजी थाने में रिपोर्ट दर्ज

इसके बाद 16 अगस्त को खाटूश्यामजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल करीब 100 जवानों को तलाश अभियान में लगाया और छह अलग-अलग टीमें गठित कीं. पुलिस टीमों ने खाटूश्यामजी कस्बे से लेकर हरियाणा तक होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, दुकानों और रास्तों पर लगे 500 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. हजारों वाहनों की आवाजाही की भी जांच की गई. CCTV फुटेज में एक महिला बच्चे रौनक को उंगली पकड़कर अपने साथ ले जाती दिखाई दी. इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और पारंपरिक मुखबिरी तंत्र से मिली सूचनाओं को जोड़ते हुए महिला की पहचान की और उसकी लोकेशन हरियाणा के बल्लभगढ़ तक पहुंची.

मुखबिरी से मिली सूचना बनी अहम कड़ी

पुलिस के अनुसार, खाटूश्यामजी थाने के आसूचना अधिकारी कांस्टेबल राजेन्द्र ने पारंपरिक मुखबिरी के आधार पर महत्वपूर्ण सूचना जुटाई. इसी सूचना को थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया. इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को हरियाणा से सकुशल दस्तयाब कर लिया और आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया.

एसपी बोले- पहली बार वारदात में शामिल हुई महिला

सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुए जांच शुरू की. खाटूश्यामजी क्षेत्र के CCTV कैमरों से महिला की रूट को ट्रेस किया गया और करीब 500 कैमरों की फुटेज को जोड़ते हुए पुलिस बच्चे तक पहुंची.

एसपी प्रवीण नायक नुनावत के अनुसार, महिला बिहार की रहने वाली है और बल्लभगढ़ में किराए के कमरे में रह रही थी. पूछताछ में सामने आया है कि पिछले करीब चार साल से उसके कोई बच्चा नहीं था. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है कि महिला ने बच्चे को किस उद्देश्य से अपने साथ ले गई थी.

लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच चुनौतीपूर्ण था ऑपरेशन

एसपी ने बताया कि खाटूश्यामजी में मेले और धार्मिक आयोजनों के दौरान देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में अज्ञात महिला की पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी. पुलिस ने होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले. छह टीमों के लगातार कोशिश और बेहतर समन्वय से पुलिस बच्चे तक पहुंचने में सफल रही.

कार्रवाई जयपुर रेंज आईजीपी राहुल प्रकाश, सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय दीपक गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेक्टर श्रीमस और वृत्ताधिकारी राजेश जांगिड़ के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में की गई. अभियान में खाटूश्यामजी थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया, सदर खाटूश्यामजी थाना पुलिस, DST और साइबर सेल की टीम शामिल रही.

पुलिस की श्रद्धालुओं से अपील

एसपी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि खाटूश्यामजी में भारी भीड़ को देखते हुए छोटे बच्चों को अपने साथ रखें और बहुत छोटे बच्चों को गोद में रखें, ताकि वे भीड़ में अलग न हों. इसके साथ ही होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों से श्रद्धालुओं की आईडी और मोबाइल नंबर सहित पूरा रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करने की अपील की गई है, ताकि किसी घटना की जांच में पुलिस को आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकें.