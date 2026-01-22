Zee Rajasthan
क्या होता है श्याम बाबा का 13 मीटर लंबा अधोवस्त्र? जो साल में एक बार जाता है बदला

Khatu Shyam Ji: सीकर की खाटू नगरी में बसे बाबा श्याम का बसंत पंचमी पर अधोवस्त्र बदला जाएगा. ये वस्त्र सालभर में एक बार बदला जाता है और 13 मीटर की लंबा होता है. 

Published: Jan 22, 2026, 07:57 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 07:57 PM IST

क्या होता है श्याम बाबा का 13 मीटर लंबा अधोवस्त्र? जो साल में एक बार जाता है बदला

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू धाम में कल बसंत पंचमी का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. इस अवसर पर परंपरा के अनुसार, बाबा श्याम को विधिवत स्नान कराकर उनका अधोवस्त्र बदला जाएगा. यह परंपरा वर्ष में केवल एक बार बसंत पंचमी के दिन ही निभाई जाती है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है.

बसंत पंचमी पर बाबा श्याम का अलौकिक और मनमोहक श्रृंगार पीले फूलों और पीले वस्त्रों से किया जाएगा. पीला रंग बसंत ऋतु और ज्ञान की देवी मां सरस्वती का प्रतीक माना जाता है. इसी कारण इस दिन बाबा श्याम को पीले फूलों व वस्त्रों से सजाया जाता है. श्री श्याम मंदिर कमेटी ने स्पष्ट किया है कि परंपरा के अनुसार, बसंत पंचमी पर बाबा श्याम के पीले वस्त्र या अधोवस्त्र का श्रद्धालुओं में वितरण करने की कोई परंपरा नहीं है.

अधोवस्त्र 13 मीटर होता है लंबा
मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहन दास सिंह महाराज ने बताया कि बाबा श्याम का अधोवस्त्र लगभग 13 मीटर लंबा होता है. इसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष आस्था रहती है लेकिन लाखों भक्तों में इसका वितरण संभव नहीं है. इसी कारण पूर्व में अधोवस्त्र वितरण को लेकर अव्यवस्था और लूट-खसोट की शिकायतें सामने आती रही हैं.

बसंत पंचमी के अवसर पर मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण ढंग से बाबा श्याम के दर्शन कर सकें और पर्व की पवित्रता बनी रहे. इस पावन अवसर पर देश भर से श्रद्धालुओं के खाटू धाम पहुंचने की संभावना है, जिससे मंदिर परिसर में भक्तिमय और उल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा.

कब लगेगा बाबा श्याम का फाल्गुन मेला?
बता दें कि इस बार बाबा श्याम का फाल्गुन मेला 12 दिन का नहीं बल्कि 8 दिन का होगा, जो इस साल 21 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी को समाप्त होगा. मेले को लेकर प्रशासन और मंदिर कमेटी व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और मेले को लेकर बाबा श्याम के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है.

