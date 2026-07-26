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देवशयनी द्वादशी पर खाटूश्यामजी में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के किए दर्शन

विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी धाम में देवशयनी एकादशी-द्वादशी के दो दिवसीय मेले के दौरान रविवार को श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ पड़ा. श्रद्धालुओं ने खीर-चूरमे का भोग लगाया, गठजोड़े की जात दी और बच्चों के मुंडन संस्कार भी कराए.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 26, 2026, 04:10 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 04:10 PM IST
देवशयनी द्वादशी पर खाटूश्यामजी में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के किए दर्शन
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में विश्व प्रसिद्ध खाटूधाम में आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी-द्वादशी के दो दिवसीय मेले के दौरान रविवार को द्वादशी पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा.

अलसुबह से ही बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं जो देर शाम तक लगातार जारी रहीं. लाखों भक्तों ने बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलकामना की प्रार्थना की. द्वादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम को खीर-चूरमे का भोग अर्पित किया.

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वहीं, अनेक श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर गठजोड़े की जात दी और बच्चों के जड़ूले मुंडन संस्कार भी चढ़ाए. भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. मुख्य मेला मार्ग की 14 लाइनों में दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की गई.

शाम होते होते मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया. बरसात से भीषण गर्मी से परेशान श्याम भक्तों को बड़ी राहत मिले. वहीं, मौसम भी खुशनुमा हो गया. बारिश के दौर मे भी श्याम भक्तों का बाबा के दरबार में लगातार आनेका सिलसिला जारी रहा. विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के सेवादार श्रद्धालुओं को पेयजल उपलब्ध कराने सहित अन्य सेवाओं में पूरे समर्पण के साथ जुटे रहे.

मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए. श्री श्याम मंदिर कमेटी के गार्ड और पुलिस जाप्ता पूरे मेला क्षेत्र में तैनात रहा और श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं व्यवस्थित दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करता रहा. पूरे दिन बाबा श्याम के जयकारों से खाटूधाम भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा.

वहीं, देवशयनी एकादशी के अवसर पर खाटूश्यामजी में उमड़े श्रद्धालुओं के सैलाब का असर रींगस शहर की यातायात व्यवस्था पर साफ दिखाई दिया. सुबह से ही शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और चौराहों पर लंबा जाम लगा रहा, जिससे श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

खाटूश्यामजी की ओर जाने वाले वाहन कई स्थानों पर रेंग-रेंग कर आगे बढ़ते नजर आए। लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पहुंचने से शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता गया, जबकि ट्रैफिक व्यवस्था इस भीड़ को संभालने में नाकाफी साबित हुई.

सुबह से सिटी बस स्टैंड, मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, मिल तिराहा सहित कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. जाम की स्थिति को और गंभीर बनाने में बाइपास पुलिया पर जारी सड़क निर्माण कार्य भी प्रमुख कारण रहा. निर्माण के चलते भारी वाहनों का आवागमन शहर के भीतर से कराया जा रहा है, जिससे पहले से व्यस्त सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया और दिनभर यातायात प्रभावित रहा.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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