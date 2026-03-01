खाटू श्याम जी लक्खी मेले में रेलवे की बल्ले-बल्ले, 8 दिन में कमाए इतने करोड़ रुपये

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मेले के दौरान भारतीय रेलवे की आय में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मेले अवधि के 8 दिनों में रेलवे ने 3 करोड़ 25 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 35 प्रतिशत अधिक रहा. बीते साल इसी अवधि में रेलवे को 2 करोड़ 71 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था.
मेले की एकादशी के दिन तो रेलवे ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 55 लाख रुपये का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया. 8 दिन की मेला अवधि में करीब 5.25 लाख श्रद्धालुओं ने रेल सेवाओं के माध्यम से आवागमन किया. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रींगस रेलवे जंक्शन से चलाई गई स्पेशल ट्रेनों ने कुल 125 फेरे लगाए.
यात्रियों की सुविधा को दी प्राथमिकता
रेलवे की ओर से यह विशेष प्रयास किया गया कि आरक्षित यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और श्याम भक्त अपने गंतव्यों तक समय पर पहुंच सकें. मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. जगदीश कुमार ने बताया कि मेले के दौरान अतिरिक्त टिकट काउंटर, विशेष ट्रेनों का संचालन और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक इंतजाम किए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम राजस्व और यात्री संतुष्टि दोनों रूपों में सामने आए.
श्याम भक्तों का रैला नजर आया
वहीं, खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक मेले के समापन के बाद श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा. प्रातःकाल से ही मुख्य मेला ग्राउंड में श्याम भक्तों का रैला नजर आया और पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठा.
मंदिर परिसर में श्याम के जयकारों से गुंजायमान रहा. श्रद्धालु 14 लाइनों में कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुंचते रहे. सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के बीच भक्तों ने शांति और श्रद्धा के साथ श्याम चौखट पर शीश नवाया. मंदिर परिसर श्याम रंग में रंगा नजर आया. बाबा श्याम का मनमोहक और आकर्षक श्रृंगार श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा.
पुलिस बल तैनात रहा
भक्तों ने भाव-विभोर होकर बाबा के दर्शन किए और अपने परिवार व व्यापार की उन्नति के लिए मनोकामनाएं मांगी. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान स्वयं व्यवस्थाओं में जुटे रहे और श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने में सक्रिय भूमिका निभाई.
सुरक्षा व्यवस्था के तहत डिप्टी कुमार आनंद राव और थानाधिकारी पवन चौबे के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा. प्रशासन और मंदिर कमेटी के समन्वय से मेले का समापन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ.
