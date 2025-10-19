दिवाली पर 19 घंटे बंद रहेंगे खाटू श्याम जी मंदिर के पट, जानें कब खुलेंगे कपाट

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में विश्व प्रसिद्ध खाटूधाम में रूप चौदस की रात्रि से दीपावली के दिन शाम तक बाबा श्याम मंदिर के पट 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे. रविवार रात 10 बजे शयन आरती के पश्चात मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे.

बाबा श्याम की विशेष सेवा-पूजा के चलते यह निर्णय लिया गया है. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि सोमवार दीपावली के दिन विशेष सेवा और पूजा-अर्चना के उपरांत शाम 5 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे.

इसके बाद श्याम भक्त बाबा लखदातार के दर्शन कर सकेंगे. दीपावली के पावन अवसर पर बाबा श्याम को स्नान कराया जाएगा और तिलक श्रृंगार के बाद विशेष आरती संपन्न होगी. इस दौरान श्याम नगरी दीपों और विद्युत झालरों की रोशनी से जगमगाएगी. ग्रामवासी और श्रद्धालु बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर दीपावली की मंगलकामना करेंगे.

मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे निर्धारित समयानुसार, बाबा की नगरी में पहुंच कर दर्शन व्यवस्था में सहयोग करें ताकि सभी श्रद्धालु सुचारू रूप से दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकें.

बता दें कि खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है, जिनको कलियुग में हारे का सहारा' कहा जाता है. वह महाभारत के पात्र बर्बरीक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना सिर श्रीकृष्ण को दान कर दिया था, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग में 'श्याम' नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था. उनकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि वह सच्चे मन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जीवन की मुश्किलें दूर करते हैं.

सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित उनका मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां भारत और दुनिया भर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं. कहते हैं कि बाबा श्याम भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

