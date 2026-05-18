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खाटू श्याम भक्तों के लिए बड़ी खबर! इस तारीख को 19 घंटे तक बंद रहेंगे बाबा श्याम के पट, जानें वजह

Sikar News: राजस्थान के सीकर में प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के पट विशेष पूजा और तिलक के चलते 19 मई रात 10 बजे से 20 मई शाम 5 बजे तक (19 घंटे) श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. मंदिर प्रशासन ने भक्तों से पट खुलने के बाद ही आने की अपील की है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: May 18, 2026, 01:10 PM|Updated: May 18, 2026, 01:10 PM
खाटू श्याम भक्तों के लिए बड़ी खबर! इस तारीख को 19 घंटे तक बंद रहेंगे बाबा श्याम के पट, जानें वजह
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और तिलक कार्यक्रम के चलते बाबा श्याम के मंदिर के पट करीब 19 घंटे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. मंदिर प्रशासन की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है.

19 मई रात 10 बजे बंद होंगे मंदिर के पट
मंदिर प्रशासन के अनुसार 19 मई की रात 10 बजे बाबा श्याम के पट बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद मंदिर में विशेष सेवा-पूजा, तिलक और भव्य श्रृंगार की प्रक्रिया संपन्न होगी. इस दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था पूरी तरह बंद रहेगी.

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20 मई शाम 5 बजे फिर होंगे दर्शन
विशेष पूजा और श्रृंगार पूरा होने के बाद 20 मई की शाम करीब 5 बजे मंदिर के पट दोबारा श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे. मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस दौरान बाबा श्याम का विशेष तिलक और आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा, जिसे लेकर भक्तों में खास उत्साह बना हुआ है.

श्रद्धालुओं से की गई विशेष अपील
श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर के पट खुलने के बाद ही खाटू धाम पहुंचें. उन्होंने कहा कि इससे अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सकेगा.

विशेष श्रृंगार को लेकर भक्तों में उत्साह
खाटू श्याम मंदिर में समय-समय पर विशेष पूजा और श्रृंगार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. बाबा श्याम के तिलक और भव्य श्रृंगार के दर्शन को लेकर भक्तों में विशेष आस्था और उत्साह देखने को मिलता है. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग बनाए रखने और निर्धारित समय के अनुसार ही दर्शन के लिए पहुंचने की अपील की है, ताकि व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें.

देश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाता यह मंदिर
बता दें कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. यहां विराजमान बाबा श्याम को भगवान श्रीकृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है.

मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद बाबा श्याम जरूर पूरी करते हैं. खाटू धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. खासतौर पर फाल्गुन मेले के दौरान यहां भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है. मंदिर की भव्य सजावट, बाबा का आकर्षक श्रृंगार और गूंजते भजन भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं. खाटू श्याम मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं और विश्वास का ऐसा धाम है, जहां पहुंचते ही मन को शांति और भक्ति का अनुभव होता है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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