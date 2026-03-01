Khatu shyam Ji: इस वजह से 3 और 5 मार्च को बंद रहेंगे बाबा श्याम के पट, जानें कब होंगे दर्शन

Khatu shyam Ji: खाटू श्याम जी मंदिर 3 और 5 मार्च को बंद रहेगा. मंदिर कमेटी के अनुसार, 4 मार्च की सुबह से श्याम भक्तों को बाबा के सुलभ दर्शन मिल सकेंगे.
Khatu shyam Ji: विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी में 3 और 5 मार्च को बाबा श्याम के मंदिर के पट आम भक्तों के दर्शनार्थ बंद रहेंगे. मंदिर कमेटी अध्यक्ष शक्ति सिंह ने बताया कि 3 मार्च को चंद्रग्रहण होने के कारण मंदिर के पट पूर्ण रूप से बंद रखे जाएंगे.
ग्रहण काल समाप्त होने और मंदिर की आवश्यक शुद्धि के पश्चात, 4 मार्च की सुबह से श्याम भक्तों को हमेशा की तरह बाबा के सुलभ दर्शन प्राप्त हो सकेंगे. इसके तुरंत बाद 4 मार्च की रात्रि 10 बजे प्रभू की विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार के चलते मंदिर के पट पुनः बंद कर दिए जाएंगे.
विशेष पूजा-अर्चना
इस विशेष पूजा-अर्चना के कारण 5 मार्च को दिनभर दर्शन बंद रहेंगे. भक्तों के लिए बाबा श्याम के पट 5 मार्च को शाम 5 बजे के बाद खोले जाएंगे. पट खुलने के पश्चात श्रद्धालु बाबा के मनमोहक 'तिलक श्रृंगार' के दर्शन कर सकेंगे और अपनी मनौतियां मांग सकेंगे.
यात्रा करने की बनाएं योजना
श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने सभी श्याम भक्तों से विशेष अपील की है कि वे दर्शनों की इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं. असुविधा से बचने के लिए मंदिर खुलने के तय समय पर ही बाबा श्याम के दरबार पधारें.
तीन युवकों के बीच देर रात विवाद
इधर, खाटूश्यामजी की धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं को अपने-अपने गेस्ट हाउस में ले जाने की बात पर तीन युवकों के बीच देर रात विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों ने एक-दूसरे पर लाठियां बरसानी शुरू कर दीं. घटना तोरण द्वार के पास की बताई जा रही है जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.
पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. खाटूश्यामजी थाना प्रभारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि आरोपी भारत राणा 27 वर्ष पुत्र दयाल राणा निवासी वार्ड नंबर 34 रतनगढ़, कालूराम राणा 24 वर्ष पुत्र श्रवणराम निवासी सालासर और कुलदीप 22 वर्ष पुत्र दयाराम वर्मा निवासी खुमाड़ा को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
रात 12 बजे कस्बे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़
जानकारी के अनुसार, साप्ताहिक मेले के चलते देर रात करीब 12 बजे कस्बे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी. इसी दौरान एएसआई श्रवण कुमार पुलिस टीम के साथ गश्त करते हुए तोरण द्वार के पास पहुंचे. वहां कुछ युवक यात्रियों को धक्का-मुक्की करते हुए आपस में विवाद कर रहे थे और धमकी भरे शब्द कह रहे थे.
मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि युवक श्रद्धालुओं को अपने-अपने गेस्ट हाउस में ठहराने को लेकर आपस में झगड़ रहे थे. पुलिस ने तीनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने और यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगे. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है.
