दिवाली से पहले दुल्हन की तरह सजेगा खाटू श्याम का दरबार, भक्तों को 2 दिन नहीं मिलेंगे दर्शन

Sikar News: विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर को लेकर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. दीपावली से पहले मंदिर प्रशासन ने घोषणा की है कि मंदिर कुछ समय के लिए आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा. यह निर्णय मंदिर परिसर में विशेष सफाई, सजावट और दीपावली की तैयारियों के चलते लिया गया है. श्री श्याम मंदिर कमेटी ने भक्तों से इस दौरान दर्शन के लिए न आने और निर्धारित समय के बाद ही पहुंचने की अपील की है.

कब बंद होंगे कपाट

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष कार्यक्रम तय किए हैं. इस दौरान मंदिर परिसर, गर्भगृह और आसपास के क्षेत्रों में संपूर्ण सफाई, रंगाई-पुताई, विद्युत सजावट और फूलों से साज-सज्जा का कार्य किया जाएगा. इस कारण से मंदिर के कपाट 12 अक्टूबर की रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे से मंदिर दोबारा आम भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाएगा.



क्या है मंदिर प्रशासन का कहना

मंदिर प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय भक्तों की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. हर साल दीपावली के मौके पर खाटूश्यामजी मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और इस दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. ऐसे में तैयारियों को व्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बिजली सजावट की जाएगी

इस अवधि में मंदिर परिसर में कार्य पूरी गति से चलेगा. मंदिर की दीवारों पर रंग-रोगन, मुख्य द्वार और गर्भगृह में सजावट, नई लाइटिंग की फिटिंग और दीपावली थीम पर आधारित बिजली सजावट की जाएगी. मंदिर कमेटी ने बताया कि सफाई कार्य पूरा होने के बाद 13 अक्टूबर की शाम को भव्य आरती के साथ बाबा श्याम के नियमित दर्शन प्रारंभ होंगे.

अनुशासन बनाए रखने की अपील

कमेटी ने सभी श्याम भक्तों से अनुरोध किया है कि वे इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने से पहले घोषित समय का पालन करें. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग और अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की है ताकि दीपावली पर बाबा श्याम के दर्शन का पावन अनुभव सभी के लिए सुखद और सुव्यवस्थित बन सके.

खाटूश्यामजी मंदिर प्रशासन दीपावली पर्व को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है और इस बार मंदिर की सजावट पहले से भी अधिक आकर्षक और भव्य होने की उम्मीद है. भक्तों को अब 13 अक्टूबर की शाम का बेसब्री से इंतजार है, जब दीपों की रौशनी में बाबा श्याम के दर्शन फिर आरंभ होंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-