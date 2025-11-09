खाटू श्याम दरबार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 14 लाइनों नंगे पांव खड़े रहकर भक्तों ने बाबा के किए दर्शन

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाट श्याम जी कस्बें में स्थित विश्वविख्यात बाबा श्याम के दरबार में रविवार को श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा. देशभर से आए भक्त सुबह से ही 14 लाइनों की लंबी कतारों में लगकर बाबा श्याम के दर्शन करते दिखाई दिए.

मंदिर परिसर जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा और तीणबाण धारी की जय के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. बाबा श्याम का सतरंगी फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे.

आकर्षक श्रृंगार से सजे दरबार की झलक पाते ही भक्तों में उत्साह और भक्ति का रंग चरम पर दिखाई दिया. श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से रविवार को विशेष दर्शन व्यवस्थाएं की गईं. वहीं, पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक-चौबंद इंतजाम किए.

श्याम भक्त तोरणद्वार, अस्पताल चौराहा, शनि मंदिर, 40 फुट नया रास्ता और 75 फुट जिगजैग मार्ग से होते हुए श्याम की चौखट पर पहुंच दर्शन कर रहे हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा, पानी, बिजली सहित सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी गई हैं.

स्थानीय स्वयंसेवक, पुलिस कर्मी और मंदिर कमेटी पदाधिकारी लगातार भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी भक्त को असुविधा न हो.

खाटू श्याम जी में गर्मियों में यहां भक्तों की कतार लगी रहती हैं. वहीं, सर्दियों में भी यहां भीड़ बढ़ जाती है क्योंकि सर्दी में यहां ज्यादा भक्त नजर आते हैं.

बता दें कि खाटू श्याम जी की टाइमिंग गर्मियों में जल्दी रहती है, वहीं ठंड के दिनों में यहां कपाट थोड़ा देर से खुलते हैं.

​खाटू श्याम जी में श्याम बाबा की श्रृंगार और संध्या आरती सबसे खास होती है क्योंकि इसी आरती के समय बाबा श्याम अपना श्रृंगार बदलते हैं. सूचना के मुताबिक, मंदिर कमेटी ने आरती के समय में बदलाव किया है, अब बाबा श्याम की श्रृंगार आरती सुबह 8 बजे होगी और संध्या आरती शाम 6:15 होगी.

मंदिर की कमेटी का कहना है कि सर्दी के वक्त बाबा श्याम की पहली मंगला आरती सुबह 5:30 बजे शुरू होती है. इसके अलावा दूसरी श्रृंगार आरती सुबह 8 बजे होती है, तीसरी भोग आरती दोपहर 12:30 बजे, चौथी संध्या आरती शाम 06:15 बजे होगी. इसके अलावा वहीं पांचवीं और आखिरी शयन आरती रात 9 बजे की जाएगी.

