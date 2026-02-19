Zee Rajasthan
खाटू श्याम जी फाल्गुन मेले के लिए जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर सज रहा बाब का दरबार, बंगाल से लेकर बिहार से आए कारीगर

Khatu Shyam Ji:  राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के फाल्गुन मेले को लेकर तैयारियां चल रही हैं. ऐसे में इस बार बाबा श्याम का दरबार जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर सजाया जा रहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Feb 19, 2026, 08:22 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 08:22 PM IST

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम धाम में वार्षिक लक्खी फाल्गुनी मेला 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. मेले की शुरुआत से पूर्व निज मंदिर की भव्य सजावट में अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं.

इस वर्ष मंदिर को विशेष रूप से आकर्षक और आध्यात्मिक स्वरूप दिया जा रहा है ताकि देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अलौकिक अनुभूति मिल सकें. श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान, मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान एवं कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान के निर्देशन में सजावट कार्य किया जा रहा है. कमेटी द्वारा प्रत्येक बारीकी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर सजावट
इस बार मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर सजाया जा रहा है, जिसमें मुख्य द्वार पर देवी-देवताओं के साथ श्री गणेश भगवान व श्री कृष्ण की सजी मूर्तियों के दर्शन करते श्याम भक्त मंदिर में करेंगे. वहीं, जगन्नाथ पुरी मंदिर में लगी मूर्तियां श्याम मंदिर में पर सजी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

Trending Now

कला और परिश्रम से मंदिर परिसर को मिल रहा दिव्य स्वरूप
रंग-बिरंगी रोशनी, पुष्प सज्जा और पारंपरिक कलाकृतियों से द्वार को भव्य रूप दिया जा रहा है. मंदिर परिसर में स्थापित देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को भी सुसज्जित कर दिया गया है, जिससे पूरा परिसर मंदिर परिसर मेले प्रारंभ से पहले भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आ रहा है. सजावट कार्य में 120 से अधिक बंगाली, बिहारी और अन्य राज्यों के अनुभवी कारीगर दिन-रात जुटे हुए हैं. उनकी कला और परिश्रम से मंदिर परिसर को दिव्य स्वरूप मिल रहा है.

आठ दिवसीय लक्खी फाल्गुनी मेला
आठ दिवसीय लक्खी फाल्गुनी मेला 21 से 28 फरवरी तक आयोजित होगा. मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मंदिर कमेटी और प्रशासन द्वारा सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था, साफ-सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

बनाया गया जिगजैग रास्ता
वहीं, मेले के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 6 ब्लॉकों के भीतर कुल 18 किलोमीटर लंबा जिगजैग रास्ता बनाया गया है. इस दौरान 18 किलोमीटर का जिगजैग रास्ते रंग-रोगन, रोशनी और पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं भक्तों के लिए तैयार की गई हैं. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती रहेगी, जिससे भक्त शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें.
