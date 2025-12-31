Khatu shyam Ji: नए साल पर बदले बाबा श्याम मंदिर के नियम, अब रात में कर सकेंगे दर्शन!

Khatu shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी में नए साल 2026 के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन के साथ पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं.

नए साल के स्वागत के लिए बाबा श्याम के दरबार को अलौकिक रूप से सजाया गया है. बाबा के मंदिर दुल्हन की तरह सज गया है. इसके चलते बाबा के श्रृंगार के लिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कश्मीर जैसे प्रदेशों से विशेष फूल मंगवाएं जा रहे हैं, जिससे बाबा श्याम और मंदिर की सजावट की जाएगी. मंदिर को सजाने के लिए मथुरा से विशेष कारीगरों को बुलवाया गया है.

खाटू में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी ने कहा कि 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी की रात तक मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे यानी अब भक्त रात में किसी भी वक्त दर्शन कर सकेंगे. इसके साथ ही 2 जनवरी तक VIP दर्शन पूरी तरह बंद हैं ताकि आम भक्तों को लंबी लाइनों में न फंसना पड़े. नए साल और ग्यारस को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान लगभग 5 से 8 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं, जिसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं.

खाटू में करीब 3,000 जवान तैनात किए गए हैं और 250 से ज्यादा CCTV कैमरों लगाए गए हैं. वहीं, 1500 श्री श्याम मंदिर कमेटी के गार्ड भी व्यवस्था में जुटे हैं. इसके अलावा मेडिकल की टीमें तैनात है, दमकल की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही साफ-सफाई के लिए अलग से कर्मचारी लगाए गए हैं. भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए14 लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं.

वहीं, भीड़ को नियंत्रण के लिए जिग जैग से श्याम भक्तों को गुजारा जा रहा है ताकि भीड़ को संभाला जा सकें. इसके अलावा रींगस से खाटू तक 17 किलोमीटर का सड़क मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और पार्किंग के लिए 4 अलग स्थान बनाए गए हैं. इस वक्त बाबा की नगरी में उत्सव को माहौल है और श्याम प्रेमीअलग-अलग स्थान पर भजन संध्या का आयोजन कर रह हैं.

रींगस से खाटू तक पैदल आ रहे भक्तों की भारी भीड़ है, जो हाथ में निशान लेकर 'हैप्पी न्यू ईयर बाबा' के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं. बाबा के दरबार में भक्तों की सैलाब उमड़ रहा है और पूरी नगरी में बस श्याम श्याम गूंज रहा है.

