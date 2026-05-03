/डिप्टी CM दीया कुमारी पहुंची श्याम बाबा के दरबार,विकास कार्यों का किया निरीक्षण

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के खाटूश्यामजी मंदिर में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी बाबा श्याम के दरबार में पहुंची और
विधिवत पूजा-अर्चना की. साथ ही विकास कार्यों का निरीक्षण किया.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में रविवार को राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी बाबा श्याम के दरबार में पहुंच कर विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की.
मंदिर परिसर में सेवक परिवार के प्रताप सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह चौहान ने उपमुख्यमंत्री का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे. दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री ने खाटूश्यामजी में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 52 बीघा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया.
उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, कथा पांडाल सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाए. मीडिया से बातचीत में दीया कुमारी ने बताया कि विकास कार्यों की समीक्षा की गई है और जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि खाटूधाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है.
इस अवसर पर खंडेला विधायक सुभाष मील, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे. इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री होटल शाकुन्तलम पहुंचीं, जहां उनका स्वागत विधानसभा अध्यक्ष के ओएसडी प्रमोद शर्मा और होटल के एमडी हितांशु भारद्वाज ने गुलदस्ता भेंट कर किया. कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष इन्दिरा चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे.
बता दें कि खाटू श्याम जी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण भक्त तीर्थों में से एक माना जाता है. यहां पूजे जाने वाले खाटू श्याम जी को भगवान श्रीकृष्ण का कलियुग अवतार कहा जाता है. खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था, वे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे. बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और दानवीर थे. उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव से तीन अचूक बाण प्राप्त किए थे, जिनकी मदद से वे किसी भी युद्ध को अकेले जीत सकते थे.
जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माता से वचन दिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे. जब वे युद्ध में शामिल होने जा रहे थे तब भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया. कृष्ण ने उनसे दान में उनका सिर मांग लिया. बर्बरीक ने बिना संकोच अपना सिर दान कर दिया. उनकी इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में तुम 'श्याम' नाम से पूजे जाओगे और मेरे ही रूप में माने जाओगे.
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