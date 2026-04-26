/खाटूश्यामजी के दरबार पहुंचे UP के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, सपरिवार किए दर्शन

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में रविवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सपरिवार बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे. उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर देश में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. इस दौरान मंदिर परिसर में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया.

सेवक परिवार की ओर से मनन चौहान ने उन्हें श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. दर्शन के पश्चात डिप्टी सीएम पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखे. उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार भाजपा वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है.

उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में हुई रिकॉर्ड वोटिंग से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में इस बार कमल अवश्य खिलेगा. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा सहित सात सांसदों से जुड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पाठक ने कहा कि भाजपा एक खुला मंच है जहां सभी का स्वागत है.

उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है जिसके कारण उसके नेता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया. पाठक ने कहा कि राज्य की जनता भाजपा सरकार के कार्यों से संतुष्ट है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा दोबारा ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में वापसी करेगी.

खाटूश्यामजी पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया, जिनमें सहायक कलेक्टर अभिषेक, थानाधिकारी पवन चौबे एवं पटवारी रोहिताश्व सेपट शामिल रहे.

वहीं, रींगस के प्रसिद्ध भैरु बाबा मंदिर में आयोजित अर्धवार्षिक मेला इन दिनों पूरे शबाब पर है. मेले में आसपास के गांवों सहित दूर-दराज से आए हजारों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भैरु बाबा के दर्शन कर रहे हैं. श्रद्धालु भैरु बाबा की पवित्र जोहड़ी में स्नान कर आस्था के साथ शीश नवाते नजर आ रहे हैं.

मेले में विशेष रूप से छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार कर रहे हैं, वहीं नवविवाहित जोड़े भी परंपरा अनुसार जात लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं. मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, छाया, रोशनी और दर्शन व्यवस्था सहित माकूल इंतजाम किए गए हैं.