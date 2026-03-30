Khatu Shyam Ji: खाटू श्याम जी के मासिक मेले के उमड़ रहा आस्था का सैलाब, लगभग 3 लाख भक्तों ने किए दर्शन

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दो दिवसीय मासिक मेले के दूसरे दिन आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा. द्वादशी के अवसर पर देश-प्रदेश से आए करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की.

भक्तों ने इस विशेष दिन पर बाबा को खीर-चूरमे का भोग अर्पित किया. वहीं, कई श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन के बाद अपने बच्चों के जडूले-मुंडन संस्कार भी करवाए. बाबा को सतरंगी फूलों से आकर्षक और मनमोहक रूप से सजाया गया, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.

भक्तों ने अर्पित की अपनी मनोकामनाएं

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भक्तों ने बाबा के इस अद्भुत श्रृंगार के दर्शन कर अपने परिवार और व्यापार की उन्नति के लिए प्रार्थनाएं की. रींगस से करीब 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु केसरिया निशान लेकर श्याम दरबार पहुंचे और लखदातार को अपनी मनोकामनाएं अर्पित की.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. थानाधिकारी पवन चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहा.

श्याम मंदिर में इस बार एकादशी पर की भीड़ ने फाल्गुन मेले के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. एक अनुमान के अनुसार, लगभग तीन लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए.

खाटू श्याम जी की कहानी

खाटू श्याम जी, महाभारत के महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं, जिनको भगवान शिव से 3 अभेद्य बाण मिल थे. माता को दिए वचन के मुताबिक, वे युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देने आए थे लेकिन श्रीकृष्ण ने उनके त्याग से खुश होकर कलयुग में अपने नाम 'श्याम' से पूजे जाने का वरदान दिया.

कैसे स्थापित हुआ बर्बरीक का शीश?

कहते है कि खाटू गांव में एक बार एक गाय के थनों से दूध बहने लगा, जब वहां खुदाई की गई तो बर्बरीक का शीश मिला, जिसे बाद में वहां स्थापित किया गया और वे 'खाटू श्याम' के नाम से फेमस हुए. आज बाबा के दरबार में देश के अलग-अलग राज्यों से लोग आते और धोक लगाते हैं.

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